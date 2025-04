Nuoto, Cesare Butini: “Curtis alla ribalta, Mao fa presagire un ricambio generazionale”. E su Pilato…

A Riccione si sono conclusi i Campionati Italiani di nuoto, che hanno tra l’altro permesso ad alcuni azzurri di qualificarsi ai Mondiali in programma quest’estate a Singapore. La manifestazione nazionale si è distinta per alcune prestazioni di grande rilievo, come quelle fornite da Sara Curtis tra 50 e 100 stile libero a suon di record italiano. La 14enne Alessandra Mao è salita alla ribalta e ha fatto sognare i grandi appassionati, prove solide da parte di big come Nicolò Martinenghi e Simona Quadarella. La nota negativa è rappresentata dalla condizione sottotono di Benedetta Pilato.

Il CT Cesare Butini ha tracciato un bilancio della competizione attraverso i canali federali: “È stato un campionato italiano in linea con le aspettative. I risultati sono stati di grandi livello e l’impegno da parte di tutti è stato importante: non parlo solo degli atleti ma anche di tecnici e società. Tutti i big si sono confermati e mi riferisco a Martinenghi, Deplano e Quadarella. Poi c’è stata la sorpresa Curtis che è salita alla ribalta, battendo il record di un’icona come Federica Pellegrini. Ma non voglio dimenticare Alessandra Mao e ciò fa presagire un bel ricambio generazionale nei 200 stile libero“.

Il Commissario Tecnico ha poi proseguito: “Non posso dimenticare Christian Bacico che ha vinto i 50, 100 e 200 dorso con ottime prestazioni. I ragazzi hanno da sempre ottime motivazioni agli Assoluti perché servono per completare le varie squadre nazionali. Qualcosa ovviamente è andato storto. Supporteremo con la Federazione il recupero di Benedetta Pilato che sono sicuro ci sarà; ritroverà presto la condizione fisica dei giorni migliori. Mi dispiace che ancora non si siano qualificate le due 4×200 stile libero ma c’è ancora un po’ di tempo. Da qui al Settecolli infatti mancano solo due mesi e sarà l’ultima possibilità per completare la Nazionale per Singapore”.