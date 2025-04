Presentata la torcia olimpica di Milano Cortina 2026. Malagò: “Incarna il design italiano”

Giornata di presentazione alla Triennale di Milano, dove sono state svelate le forme della torcia dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. Un design che ricorda la forma di un flauto, ideato dall’architetto Carlo Ratti. Il tutto è stato completato anche da un collegamento video a Osaka, dal padiglione Italia dell’Expo nipponico, dove sono stati mostrati altri dettagli.

Si fa riferimento alle torce che effettueranno la tradizionale staffetta che inizierà il prossimo 26 novembre dalla mitica città di Olimpia e terminerà il proprio percorso il 6 febbraio 2026 a Milano, nella cerimonia inaugurare della rassegna a Cinque Cerchi. Le torce olimpiche e paralimpiche sono state portate sul palco da due straordinarie atlete della storia dello sport italiano, ovvero Stefania Belmondo e Bebe Vio. A Osaka, invece, sono state Carolina Kostner e Martina Caironi ad avere questo onore.

“La torcia è spettacolare, bellissima. Incarnazione del design italiano. Ha una filosofia che l’accompagna. L’essenzialità che diventa stile. Non è minimalismo. Ma non è sopra le righe“, ha dichiarato il presidente del CONI, Giovanni Malagò. Si è associato a queste parole il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: “Dobbiamo fare in modo che le Olimpiadi di Milano Cortina possano veramente essere un altro forte messaggio di pace in un momento in cui alle porte dell’Europa si combattono due guerre“.

Si spera che il messaggio di pace che i Giochi vorranno veicolare venga recepito in un momento storico molto complesso da tanti punti di vista.