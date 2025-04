Cesare Pisoni: “Mi dà molto fastidio che PSL e gara a coppie non saranno a Milano Cortina 2026”

Nell’ultima puntata di Salotto Bianco, trasmissione andata in onda sul canale YouTube di OA Sport e condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi, giornalisti di Eurosport, è stato ospite Cesare Pisoni, che ha analizzato i successi dell’Italia dello snowboard.

E’ ancora palpabile l’emozione per l’oro iridato di Michela Moioli: “Penso che sia un percorso che sta continuando, la crescita dello snowboard, è ovvio che l’abbraccio con Michela Moioli è derivato soprattutto dall’emozione per un periodo difficile che ha dovuto superare, per l’ennesima volta, delle problematiche fisiche, ha dovuto fare una polmonite, ha passato un periodo un po’ difficile, anche frutto di un calendario della FIS, per lo snowboardcross, insensato perché praticamente hanno fatto una gara nei due mesi clou, hanno fatto Cervinia a dicembre-gennaio per poi fare tutte le gare dopo. Ovvio che l’obiettivo primario quest’anno erano i Mondiali, e comunque il centro c’è stato, a dimostrazione della validità della programmazione, degli staff, e di conseguenza sono molto contento“.

Il legame particolare con Michela Moioli: “Sono stato molto contento, è anche per quello che mi sono lasciato un po’ andare, sapete benissimo che Michela Moioli praticamente l’ho messa sullo snowboard quando era piccola, viene dallo snowboard club che ho fondato, e quindi è ovvio che ero un pochettino emozionato, però vorrei sottolineare veramente quello che è stato fatto dalla squadra di snowboard alpino, perché quello è qualcosa di incredibile, perché riuscire a vincere così tanto non è mai successo nella storia, penso“.

Altra grande emozione è l’oro di Roland Fischnaller nel PGS: “Io e Roland Fischnaller praticamente siamo insieme da 26 anni, nel senso che io ero il suo allenatore nella Squadra B quando lui fece il suo primo podio in Coppa del Mondo nel 2001 in PSL a Berchtesgaden, e grazie a quel podio andammo insieme in Squadra A, e riuscimmo a partecipare ai nostri primi Giochi Olimpici a Salt Lake City 2002. Roland ha fatto qualcosa di grandioso, più che altro perché quella gara l’ha dominata, era secondo in qualifica dietro a Sangho Lee, e poi effettivamente tutte le run le ha fatte da dominatore. Maurizio Bormolini, che ha vinto la Coppa del Mondo, quando si è scontrato con lui è venuto da me e mi ha detto ‘Guarda, Cesare, io ho provato di tutto, ma non c’è stato niente da fare’, e Maurizio quest’anno è stato di una costanza incredibile, poi dopo è riuscito comunque anche lui a vincere l’oro in una specialità che, sapete benissimo, mi son battuto allo stremo per riuscire a farla diventare una specialità olimpica a Livigno, dove eravamo campioni del mondo in carica a Bakuriani, e siamo campioni del mondo adesso, non solo primi, oro ed argento, questa volta, che nelle gare a squadre è ancora più difficile, quindi quello è veramente un qualche cosa che mi ha dato veramente molto fastidio, perché non è possibile che nei Giochi italiani non riusciamo ad una squadra, che è la più forte del mondo, a dare una seconda chance a questi atleti“.

Nel 2030 anche il PSL potrebbe essere specialità olimpica: “Questo è stato veramente un qualche cosa che mi ha rattristato, però dobbiamo guardare avanti, e speriamo di riuscire, tramite la FIS, a far sì, visto che adesso svizzeri, austriaci, tutti vogliono lo slalom parallelo, a questo punto che ai Giochi che saranno in Francia, e lo snowboard sarà tutto al Monginevro, venga aggiunto finalmente lo slalom parallelo, per una questione di correttezza nei confronti di questi atleti, e di nei confronti di uno sport, lo snowboard alpino, che è la base dello snowboard, perché se non impari a fare le curve bene, non imparerai mai ad uscire dal pipe in un certo modo, non imparerai mai ad essere performante nello snowboardcross, quindi la base di tutto è lo snowboard alpino, che sono le curve, poi dopo tutto il resto ovviamente viene di conseguenza“.