Lorenzo Musetti alla prova contro Tsitsipas dopo il caos Blackout a Madrid. Berrettini giocherà?

Luci accese sul torneo di Madrid. Vien da dirla così, dopo il gigantesco blackout che ha coinvolto la penisola iberica e parte della Francia. Una situazione senza precedenti in cui, inevitabilmente, è stato coinvolto l’evento alla Caja Magica. Stando alle ultime informazioni che arrivano dalla capitale iberica, la luce è tornata nella tarda serata di ieri e quindi ci dovrebbero essere le condizioni per procedere.

Visto l’annullamento quasi completo dello schedule, a eccezione del match di Matteo Arnaldi (vinto contro Damir Dzumhur) e dei due del singolare femminile (vittorie di Mirra Andreeva e di Coco Gauff), oggi assisteremo a diversi incontri. Nel main draw maschile si terranno tutte le partite del terzo turno rimaste e gli ottavi della parte alta.

In casa Italia si spera di arricchire il computo di tennisti presenti negli ottavi, dopo quanto fatto ieri da Arnaldi. Non sarà semplice. Lorenzo Musetti dovrà affrontare Stefanos Tsitsipas nel remake della sfida dei quarti a Montecarlo, dove per la prima volta l’ha spuntata il toscano. La velocità della superficie potrebbe favorire maggiormente il greco, più abile nella combinazione servizio-dritto. Vero è che Musetti, con il suo rovescio e le proprie variazioni di ritmo, potrebbe avere maggior efficacia. Una sfida aperta. Se Lorenzo dovesse prevalere, se la vedrebbe negli ottavi di finale contro il vincente del confronto tra l’australiano Alex de Minaur e il canadese Denis Shapovalov. Se l’aussie dovesse rispettare il pronostico, si darebbe seguito all’effetto replica rispetto a quanto accaduto nel Principato, ricordando il percorso del giocatore allenato da Simone Tartarini.

Sfida che potrebbe essere chiusa ancor prima di cominciare per Matteo Berrettini. Il tennista romano, vittorioso in rimonta contro l’americano Marcos Giron nel secondo turno, è alle prese con un problema agli addominali ed è probabile che decida di non giocare anche per preservarsi in vista dei prossimi impegni. Il pensiero va al torneo di casa a Roma e ancor di più al Roland Garros. Affrontare un giocatore come Jack Draper (n.6 del mondo) in queste condizioni ha molti più contro che pro.

Per quanto concerne gli ottavi di finale (parte alta) in programma, stuzzica non poco il match tra Alexander Zverev (n.2 del mondo) e l’argentino Francisco Cerundolo. Il sudamericano, infatti, ha sempre battuto negli scontri diretti Sascha: quest’anno nel torneo di Buenos Aires e l’anno passato proprio a Madrid. Zverev viene da una partita super lottata contro Alejandro Davidovich Fokina, vedremo se saprà alzare il livello.

Nell’eventualità in cui il teutonico dovesse prevalere, potrebbe prefigurarsi un incrocio molto interessante con il ceco Jakub Mensik nel turno successivo. Il classe 2005, vincitore quest’anno del 1000 a Miami, sfiderà il kazako Alexander Bublik e dovesse replicare l’ottima prestazione contro Ben Shelton potrebbe concretizzarsi quanto detto. Gli altri ottavi saranno Fritz-Ruud e Medvedev-Nakashima e anche in questo caso il risultato è molto incerto.

CALENDARIO MADRID 2025 OGGI

Lunedì 28 aprile

MANOLO SANTANA

dalle ore 12:00

Diana Shnaider vs. Iga Swiatek -WTA

[15] Grigor Dimitrov (Bul) vs. [Q] Jacob Fearnley (Gbr)

[17] Stefanos Tsitsipas (Gre) vs. [10] Lorenzo Musetti (Ita)

[1] Alexander Zverev (Ger) vs. [20] Francisco Cerundolo (Arg)

Non prima delle 20:00

[1] Aryna Sabalenka vs. Peyton Stearns – WTA

[3] Taylor Fritz (Usa) vs. [14] Casper Ruud (Nor)

ARANTXA SANCHEZ

Dalle 12:00

[6] Alex De Minaur (Aus) vs. [29] Denis Shapovalov (Can)

Non prima delle 13:30

[5] Madison Keys vs. [19] Donna Vekic – WTA

[17] Elina Svitolina vs. Maria Sakkari – WTA

Non prima delle 19:00

[9] Daniil Medvedev (Rus) vs. [31] Brandon Nakashima (Usa)

Non prima delle 21:30

[24] Marta Kostyuk vs. Anastasia Potapova – WTA

STADIUM 3

Dalle ore 12:00

[24] Karen Khachanov vs. [11] Tommy Paul (Usa)

[22] Jakub Mensik (Cze) vs. Alexander Bublik (Kaz)

[5] Jack Draper vs. [30] Matteo Berrettini (Ita)

COURT 4

Dalle ore 12:00

[16] Frances Tiafoe (Usa) vs. Alexandre Muller (Fra)

Cameron Norrie (Gbr) vs. [LL] Gabriel Diallo (Can)

Moyuka Uchijima vs. [21] Ekaterina Alexandrova –

COURT 5

Dalle ore 12.00

[4] Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Ita/Ita) vs. Joe Salisbury/Neal Skupski (Gbr/Gbr)

COURT 6

Dalle ore 12.00

Ivan Dodig/Sebastian Korda (Cro/Usa) vs. Alexander Erler/Constantin Frantzen (Aut/Ger)

Yuki Bhambri/Robert Galloway (Ind/Usa) vs. Harri Heliovaara/Henry Patten [2] (Fin/Gbr)

Sander Gille/Jan Zielinski (Bel/Pol) vs. Tomas Machac/Tommy Paul (Cze/Usa)

Rohan Bopanna/Ben Shelton (Ind/Usa) vs. Nathaniel Lammons/Jackson Withrow [8] (Usa/Usa)

Flavio Cobolli/Lorenzo Musetti (Ita/Ita) vs. Nikola Mektic/Michael Venus [6] (Cro/Nzl)