Karsten Warholm battezza i “nuovi” 300 ostacoli con il “record del mondo”! Tempo superbo in Cina

Da un mese i 300 metri ostacoli sono una specialità riconosciuta ufficialmente da World Athletics, la Federazione Mondiale di atletica leggera. Una piccola rivoluzione per l’universo delle cosiddette barriere lunghe, che ha indubbiamente aperto uno scenario interessante per diversi atleti e che ha comportato l’inserimento di questa disciplina in alcuni meeting di primaria importanza e l’istituzione di un ranking internazionale. Per il momento questa specialità si alternerà con i 400 ostacoli, tanto da formare una classifica combinata in Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante.

Il norvegese Karsten Warholm aveva firmato la miglior prestazione mondiale il 6 giugno 2021, quando a Oslo si espresse in 33.26 di fronte al proprio pubblico. Il 29enne ha subito fiutato l’occasione giusta per ritoccare quel crono in occasione della prima tappa della Diamond League, andata in scena oggi a Xiamen (Cina), giusto un mese dopo la ratifica di World Athletics. Il primatista mondiale dei 400 ostacoli (45.94 alle Olimpiadi di Tokyo 2020), nonché Campione del Mondo in carica e argento ai Giochi di Parigi 2024, è scattato a razzo dal rettilineo, ha pennellato una splendida curva e ha spinto fin sul traguardo, siglando un perentorio 33.05.

Lo scandinavo ha abbassato di 21 centesimi il suo precedente, ma si aspetta una decisione da parte della Federazione: la prestazione odierna può essere ratificata ufficialmente come record del mondo? Si esprimeranno probabilmente in futuro, per il momento finisce negli annali come “world best”, semplicemente il miglior riscontro cronometrico di sempre in questa specialità. “Dettagli” di denominazione. Alle sue spalle si sono piazzati il brasiliano Matheus Lima (33.98) e il giapponese Ken Toyoda (34.22).