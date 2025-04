Perché è stata interrotta la partita Musetti-de Minaur: il punteggio al momento della sospensione

Lorenzo Musetti ha faticato terribilmente nel primo set della semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, perdendo il servizio in ben quattro occasioni e cedendo al cospetto dell’australiano Alex de Minaur con il perentorio punteggio di 6-1. Il tennista italiano non è stato praticamente mai in partita sulla terra rossa del Principato, dove ieri aveva superato il greco Stefanos Tsitsipas, e in appena 36 minuti ha dovuto chinare il capo.

La tensione ha probabilmente attanagliato il toscano, che non ha offerto il tennis di cui è capace e che in battuta era visibilmente spaesato. Al termine della prima frazione la partita è stata interrotta a causa di un improvviso scroscio di pioggia. I due giocatori sono rimasti in panchina e l’arbitro li ha aggiornati sulle previsioni meteo, che parlavano appunto di una breve perturbazione.

Lo stop è durato cinque minuti, il tempo di lisciare il campo. La pausa potrebbe rivelarsi provvidenziale per Lorenzo Musetti, che ha la possibilità di riordinare le idee e ripresentarsi in campo più convinto dei propri mezzi per cercare di ribaltare la contesa. Alla ripresa Lorenzo Musetti ha operato subito il break e sta provando a mettere pressione al rivale.