Monaco: “Musetti sta diventando uomo. Vedo 3 azzurri molto forti della classe 2007”

Nuovo appuntamento con TennisMania, il programma in onda ogni giorno sul canale YouTube di OA Sport con Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. Proprio quest’ultimo si è soffermato nel corso della puntata sui tanti temi che la giornata di ieri ha presentato, in particolare la vittoria di Lorenzo Musetti nei confronti di Stefanos Tsitsipas a Montecarlo, con il raggiungimento per il toscano della sua prima semifinale in un Masters 1000.

Un giudizio sul Musetti giocatore e uomo, con Monaco che spende parole al miele per il tennista toscano: “Prima o poi qualcuno renderà merito a questo ragazzo. C’è sempre un grande malinteso su Musetti, visto che le sue partite non saranno mai delle passeggiate, perchè, banalmente, non ha le armi per annientarti. Vedete che spesso il giocatore esplosivo ad inizio partita gli salta un po’ sopra, perchè lui è un po’ passivo e sta sempre dietro. Però quando ti aggancia bisogna andarlo a battere, soprattutto sulla terra. Quando si entra nella partita che vuole, lui diventa un giocatore molto vincente. Sta vivendo una maturazione costante, magari non veloce come vorrebbe qualcuno. Sta diventando uomo, sta maturando ed ognuno ha bisogno dei suoi tempi. Bisogna smetterla di pensare che siamo tutti uguali. Si sta costruendo tante cose, sono abbastanza solide, perchè tante partite in rimonta così non le vinci. Bisogna dare merito ad un ragazzo che noi abbiamo sempre sostenuto anche quando un anno fa vinceva poche partite o proprio non le vinceva, prendendoci anche le nostre pernacchie”.

Una delle chiavi della vittoria di Musetti è stato aggredire il rovescio di Tsitsipas fin dal servizio: “Il rovescio di Tsitsipas diventa molto performante quando lui è particolarmente fresco e quando è in vantaggio. Diventa normale quando la partita si pareggia e quando è sotto diventa un rovescio molto vulnerabile. E’ una debolezza latente e che persiste nel suo gioco”.

Un commento veloce su Alejandro Davidovich Fokina, nuovamente semifinalista a Montecarlo e avversario in semifinale di Carlos Alcaraz: “Davidovich Fokina può far parte del club dei migliori, è solo una questione di testa. Deve trovare la continuità”.

Ancora su Musetti e la sua gestione tattica dei match: “Ovviamente non si può pensare di prendere sempre una stesa nel primo set, perchè non sempre le rimonte riescono. Quando esaltiamo Musetti non è che non stiamo dicendo che non ha difetti, anche caratterialmente. Mi sembra che si sia, però, calcato troppo sui suoi difetti e non sui suoi miglioramenti. Non capisco davvero perchè continuare ad accanirsi su alcuni punti del suo carattere e modo di giocare. Tutti i giocatori cercano di trovare un equilibrio ed ognuno ci arriva con i suoi tempi e lui ci sta assolutamente provando”.

Sull’eventuale finale: “Non mi sembra che al momento, pensando ad una eventuale finale, ci sia una versione ingiocabile di Alcaraz. Certo poi con questi fenomeni è un attimo che cambia tutto, ma penso che possa essere una partita tutta da giocare. Senza dimenticare che magari potrebbe anche esserci Davidovich Fokina”

Un commento anche sulla scelta del nuovo allenatore di Jasmine Paolini, che sarà Marc Lopez: “La scelta mi ha sicuramente stupito, ma non la trovo una scelta di secondo piano. Lopez è stato un grandissimo doppista e ha vinto tanto. Si tratta di una persona molto vicina a Nadal, visto che ha fatto parte del suo team per tanti anni. Non è un allenatore che frequentava il circuito femminile. Può darsi che Lozano, magari facendo un’ipotesi, che possa averle consigliato Marc Lopez”.

Il futuro del tennis italiano, con alcuni giovanissimi veramente promettenti: “Ci sono altri due ragazzi del 2007 molto interessanti come Basile e De Marchi. Dal 2002 al 2007 sembra esserci un buco generazionale per l’Italia, ma nel 2007 sembrano esserci giocatori molto promettenti”.

In chiusura Monaco poi si lancia in un difficile pronostico: “Lancio la bomba: Fonseca alle Finals già quest’anno? Non ci va così lontano, secondo me”.