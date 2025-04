Pentathlon moderno, Coppa del Mondo 2025: l’Italia cerca conferme a Budapest

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno andrà in scena a Budapest, in Ungheria, da martedì 22 a sabato 26 aprile: l’Italia cerca conferme dopo l’ottimo esordio stagionale, con la vittoria di Matteo Cicinelli nell’individuale maschile de Il Cairo, in Egitto.

Nella tappa magiara saranno in gara sei azzurri, equamente divisi tra uomini e donne, ed a rappresentare l’Italia saranno, per quanto riguarda il comparto femminile, Aurora Tognetti, Maria Beatrice Mercuri ed Alice Rinaudo, e per quel che concerne il settore maschile, Matteo Bovenzi, Giorgio Malan e Roberto Micheli.

L’attesa è tutta per la padrona di casa ed olimpionica di Parigi 2024, la magiara Michelle Gulyas, che dovrà vedersela, tra le altre, con la sudcoreana Seungmin Seong, bronzo a Parigi 2024 e campionessa del mondo in carica, e con le altre medagliate della rassegna iridata di Zhengzhou 2024, le altre due magiare Blanka Guzi e Rita Erdos.

Per quanto concerne la prova maschile, invece, i fari saranno puntati sui padroni di casa ungheresi Csaba Bohm, numero 1 del ranking e campione del mondo in carica, e Balazs Szep, i quali però dovranno fare attenzione all’egiziano Moutaz Mohamed ed al sudcoreano Changwan Seo.

Nel complesso in Ungheria saranno rappresentati 31 Paesi, ma spicca il dato che riguarda le Nazioni asiatiche al via a Budapest: 47 dei 175 atleti in gara arriveranno da Kazakistan, Kuwait, Kirghizistan, Libano, Singapore, Uzbekistan, Corea del Sud, Giappone e Cina.

Martedì 22 si inizierà con le qualificazioni femminili, mentre il giorno seguente sarà la volta di quelle maschili, oltre al seeding round della scherma femminile. Giovedì 24 si disputeranno le altre prove delle semifinali donne, mentre si terrà il seeding round di scherma maschile. Venerdì 25 protagonisti gli uomini, che completeranno le semifinali, infine sabato 26 si disputeranno entrambe le finali, sia femminile che maschile.