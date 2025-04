Pentathlon, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Budapest

L’Italia sarà al via della tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno di Budapest, in Ungheria: da martedì 22 a sabato 26 aprile saranno in gara sei azzurri, equamente divisi tra uomini e donne, protagonisti nelle due prove individuali.

Martedì 22 si inizierà con le qualificazioni femminili, mentre il giorno seguente sarà la volta di quelle maschili, oltre al seeding round della scherma femminile. Giovedì 24 si disputeranno le altre prove delle semifinali donne, mentre si terrà il seeding round di scherma maschile. Venerdì 25 protagonisti gli uomini, che completeranno le semifinali, infine sabato 26 si disputeranno entrambe le finali, sia femminile che maschile.

A rappresentare l’Italia saranno, per quanto riguarda il comparto femminile, Aurora Tognetti, Maria Beatrice Mercuri ed Alice Rinaudo, e per quel che concerne il settore maschile, Matteo Bovenzi, Giorgio Malan e Roberto Micheli.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

AERONAUTICA: Matteo Bovenzi

CARABINIERI: Aurora Tognetti

FIAMME AZZURRE Giorgio Malan

FIAMME ORO: Maria Beatrice Mercuri, Roberto Micheli, Alice Rinaudo