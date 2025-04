Pattinaggio artistico: chi parteciperà al World Team Trophy? Tante eccellenze tra USA e Giappone

Ancora 48 ore si alzerà il sipario sul World Team Trophy 2025, competizione a squadre che chiuderà la stagione 2024/2025 di pattinaggio artistico. Come già ribadito più volte, l’Italia si presenterà sul ghiaccio come terza forza, motivata a salire per la prima volta sul podio proprio un anno prima dell’attesissimo Team Event dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Sarà tuttavia tutto fuorché una passeggiata. Le altre Nazioni potranno infatti contare su formazioni estremamente competitive, in cui si esalteranno i protagonisti più importanti dell’intera annata sportiva. La squadra più attrezzata risulta essere quella statunitense che, ad eccezione delle coppie, concorre per conquistare il gradino più alto in ogni segmento. Il “Dream Team” a stelle e strisce si affiderà infatti a profili come Ilia Malinin, Jason Brown, Amber Glenn, Alysa Liu, Madison Chock-Evan Bates e Alisa Efimova-Misha Mitrofanov. Stiamo parlando, di fatto, di tre Campioni del Mondo.

Fortissimo anche il Giappone, Paese che esattamente come gli USA può puntare a fare incetta di primi posti in tutti i segmenti, ad eccezione dei due riservati alla danza. La rosa di casa sarà composta da Yuma Kagiyama, Shun Sato, Mone Chiba, Kaori Sakamoto e Riku Miura-Ryuichi Kihara. A questi si aggiungono i danzatori Utana Yoshida-Masaya Morita, non particolarmente in grado di incidere.

Situazione diversa nel Canada, dove a fare male saranno i Vice Campioni del Mondo Piper Gilles-Paul Poirier, mentre Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps se la potranno giocare con tutti gli altri binomi di testa. Occhio poi a Madeline Schizas, apparsa estremamente in forma in occasione dell’ultima rassegna iridata. Nella Francia invece fari puntati su Adam Siao Him Fa e su Kevin Aymoz. Bell’esame poi per Lorine Schild e Lea Serna, due atlete che potranno essere nel mirino delle nostre Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann.

In ultimo, toccherà prestare particolare attenzione alla Georgia, al debutto al World Team Trophy e capace di schierare pedine importanti come Nika Egadze, Anastasiia Gubanova, Anastasia Metelkina-Luka Berulava e Diana Davis-Gleb Smolkin. Di seguito la griglia dei partecipanti completa.

WORLD TEAM TROPHY 2025: TUTTI I PARTECIPANTI