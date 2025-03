Pattinaggio artistico: Ilia Malinin trionfa ai Mondiali, l’Italia conquista due pass per Milano Cortina 2026

Terminano con il più scontrato degli esiti i Campionati Mondiali 2025 i pattinaggio artistico, competizione andata in scena questa settimana sul ghiaccio del TD Garden di Boston. L’ultima gara in programma, il libero individuale maschile, è stata infatti vinta dal padrone di casa Ilia Malinin, il quale ha centrato il secondo oro di fila nonché regalato agli Stati Uniti il terzo successo iridato in questa rassegna.

Come sempre stellare la performance del classe 2004 che, anche questa volta, ha tentato di battere ogni record di quadrupli, fermandosi però “soltanto” a sei e ricevendo di tanto in tanto delle chiamate di rotazione sul quarto. Nello specifico il nativo di Fairfax ha staccato il quadruplo flip, il quadruplo axel, il quadruplo lutz e il quadruplo loop, atterrando poi in zona bonus la combinazione quadruplo toeloop/euler/triplo flip e la sequenza quadruplo salchow/triplo axel. Ricevendo coma da tradizione il solito abbuono nelle components, il super quadruplista ha così ottenuto 208.15 (116.91, 91.24) arrivando fino a quota 318.56 nel totale.

E a proposito di layout estremi, ha guadagnato una posizione il kazako Mikhail Shaidorov, capace di ruotare quattro quadrupli rubando l’occhio con alcune soluzioni particolari, come ad esempio la combinazione triplo axel/euler/quadruplo salchow presentata in apertura che gli ha concesso (insieme alle altre difficoltà) di raggiungere il posto d’onore 192.70 (110.17, 82.53) per 287.43. Il larghissimo vantaggio nel corto ha fornito un prezioso effetto paracadute a Yuma Kagiyama, il quale nonostante il decimo libero si è comunque ritrovato sul gradino più basso del podio con 171.10 (84.45, 87.65) per 278.19.

Chiude al decimo posto poi l’azzurro Nikolaj Memola, artefice di una buona performance viziata soltanto da un errore nel secondo quadruplo lutz, eseguito in modo falloso e chiamato sottoruotato dal pannello, fattore che ha inchiodato il suo score a 167.24 (89.72, 77.52) per 255.13. Due errori invece per Daniel Grassl, il quale ha staccato solo doppio il lutz realizzando poi un quadruplo salchow degradato con cui si è dovuto accontentare della tredicesima moneta con 161.84 (84.52, 77.32) per 242.31. In virtù dei risultati ottenuti, l’Italia ha comunque guadagnato due pass olimpici per i Giochi di Milano-Cortina 2026.