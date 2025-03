Pattinaggio artistico: tutti gli spot olimpici conquistati dopo i Mondiali. Incetta di pass per gli USA. E l’Italia…

I Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico sono appena passati agli archivi. La competizione, quest’anno andata in scena in quel di Boston, negli Stati Uniti, è stata particolarmente importante non solo per le “canoniche” medaglie assegnate, ma anche per la grande quantità di pass olimpici distribuiti in vista dei Giochi di Milano Cortina 2026.

Non facilissimo il sistema di qualificazione ideato dall’International Skating Union che, di fatto, prevede delle regole assai rigide e un po’ macchinose da spiegare. In estrema sintesi, per ciò che concerne l’evento iridato il regolamento consentiva la conquista di tre pass nel caso in cui la somma dei piazzamenti di almeno due su tre atleti fosse uguale o inferiore a 13. Per invece due spot, la somma doveva essere uguale o inferiore a 28 (anche in caso di due pattinatori o coppie qualificate al libero). Se invece un partecipante è riuscito a piazzarsi tra i primi dieci, questo ha guadagnato un posto extra per competere all’ultima prova di qualificazione olimpica, in programma a Pechino nel mese di settembre.

In virtù a quanto successo gli Stati Uniti si sono portati a casa più posti, facendo bottino pieno nel singolo maschile (3), nel singolo femminile (3) e nella danza sul ghiaccio (3), mancando uno spot nelle coppie d’artistico. (2) Bene poi ad esempio il Canada, che ha ottenuto un posto nel singolo maschile e nel singolo femminile, oltre che due nelle coppie e tre nella danza.

In questa speciale “classifica” al terzo posto c’è l’Italia che, grazie alle gesta dei nostri portacolori, ha guadagnato due posti nelle coppie d’artistico e nel singolo maschile, oltre che uno nel singolo femminile e uno della danza sul ghiaccio, per un totale complessivo di nove. Meno spot, ma con più peso invece per il Giappone, il quale ha staccato il biglietto per tre rappresentanti nel singolo maschile e nel singolo femminile, fermandosi ad uno nelle coppie e zero nella danza.

Ricordiamo che a Milano Cortina 2025 è prevista la partecipazione di una compagine ridotta di atleti provenienti dalla Russia e dalla Bielorussia, chiamati a gareggiare in maniera neutrale (sotto bandiera AIN). Questi pattinatori si giocheranno il proprio posto nella gara di Pechino. Di seguito la tabella completa con i pass olimpici aggiornata.