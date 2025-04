Pattinaggio artistico a rotelle: svelata la sede dei Campionati Mondiali

Le date e la sede dell’evento più importante della stagione 2025 sono state finalmente ufficializzate. Adesso possiamo dirlo: i Campionati Mondiali 2025 di pattinaggio artistico a rotelle si svolgeranno quest’anno in Cina, precisamente presso la Capitale Pechino, dal 18 al 30 ottobre. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato, pubblicato sulla sezione apposita del sito della World Skate.

Il movimento rotellistico torna dunque in territorio asiatico a sette anni di distanza dall’ultima volta, ovvero da Nanchino 2017, sede della prima edizione dei World Roller Games, oggi denominati World Skate Games, evento che coinvolge in unico luogo tutte le rassegne iridate affiliate alla Federazione Internazionale. Il territorio asiatico ospiterà la competizione per la quinta volta dal 1980 (Tokyo 1980, Kaohsiung 2008, Taipei 2013 e Nanchino 2017). La venue assegnata è il complesso sportivo Beijing Yanqing District Comprehensive Gymnasium of the Fitness Center.

Secondo il programma provvisorio, si partirà con la specialità inline, per poi passare a quella del libero. Seguiranno quindi le coppie d’artistico e le coppie di danza, per poi concludere il Campionato con la Solo Dance e con le prove riservate ai Gruppi Show e Precision.

Ricordiamo che, in questa annata sportiva, si svolgeranno in Cina anche le “Olimpiadi degli sport non olimpici”, ovvero i World Games, in scena dal 7 al 17 agosto a Shengdu. Tuttavia, come già svelato in precedenza, il pattinaggio artistico a rotelle non farà parte del programma per la prima volta nella storia. La disciplina è infatti sostituita dal pattinaggio freestyle, mentre è rimasto il settore corsa e l’hockey inline.