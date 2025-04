Pattinaggio artistico a rotelle, svelata la sede degli Assoluti 2025

Si delinea sempre di più il calendario della stagione 2025 di pattinaggio artistico a rotelle. Nelle scorse ore infatti la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha ufficializzato la sede di una delle gare clou dell’anno: i Campionati Italiani Assoluti 2025. Una competizione dalla valenza enorme, in quanto banco di prova definitivo anche per le convocazioni per i Campionati Mondiali ed Europei. La rassegna tricolore, per ciò che concerne le categorie selettive delle specialità libero, coppie, danza, solo dance ed iniline si svolgerà a Novara, dal 23 giugno al 13 luglio 2025.

Una vera e propria maratona quella prevista nella città piemontese, nota per aver ospitato i Campionati Mondiali nel 2016 e per aver accolto solo lo scorso autunno ll torneo di hockey su pista dei World Skate Games. Fittissimo, come normale che sia, il programma che, oltre alla normale presenza degli atleti Junior e Senior, comprende anche quelle degli allievi, cadetti e jeunesse.

Per ciò che concerne i big, le prove della massima categoria cominceranno il 1 luglio con la specialità libero maschile e femminile (1-2 luglio), seguiranno quindi le coppie d’artistico (3-4 luglio), l’inline (4-5 luglio). Spazio poi alle coppie danza (10-11 luglio) e, infine, alla solo dance (12-13 luglio).

Ricordiamo che il prossimo appuntamento del calendario di pattinaggio artistico sarà l’importante seconda tappa dell’Artistic International Series, prevista a Trieste il prossimo maggio.