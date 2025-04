Pattinaggio artistico a rotelle: al via il circuito Nazionale inline. Date e sedi delle quattro tappe

Manca sempre meno all’inizio dell’attività Nazionale nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle. Questo fine settimana infatti comincerà in quel di Pieris (Gorizia) il circuito Nazione Inline 2025, rassegna itinerante che sarà composta da quattro appuntamenti più una finale di una disciplina che, anno dopo anno, sta acquisendo un bacino di utenza sempre più alto.

Come da tradizione, l’evento interesserà le aree principali dello stivale, con una copertura di gare garantita da nord a sud. Dopo il primo atto pianificato in Friuli dal 12 al 13 aprile, la carovana si sposterà a Catania, per il secondo appuntamento in programma dal 10 all’11 maggio.

A giugno Bergmo ospiterà invece la terza prova, precisamente dal 6 all’8 giugno. Si chiuderà dunque in quel di Roma, precisamente dal 12 al 13 luglio, per la quarta tappa e per la finale del circuito.

Di seguito tutti gli appuntamenti del circuito Nazionale Inline.

CIRCUITO NAZIONALE INLINE: IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA

12-13 Aprile: Prima tappa (Pieris)

10-11 Maggio: Seconda tappa (Catania)

6-8 Giugno: Terza Tappa (Bergamo)

12-13 Luglio: Quarta Tappa e Finale (Roma)