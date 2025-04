Paolo Bettini: “Ayuso favorito al Giro, Tiberi lo vedo dietro. Non mi piace il ciclismo di oggi, ragazzini spremuti”

Paolo Bettini, Campione Olimpico ad Atene 2004 e due volte Campione del Mondo (nel 2006 e 2007), nonché CT della Nazionale Italiana dal 2010 al 2013, ha fatto un punto della situazione sulla prima parte della stagione ciclistica, con uno sguardo rivolto Giro d’Italia che scatterà il prossimo 9 maggio da Durazzo.

Secondo te, tra Sanremo e Roubaix, quale sarà l’ostacolo più ostico per Pogacar sulla strada per diventare il quarto corridore a vincere tutte le Classiche Monumento?

“La Parigi-Roubaix è già nel mirino di Pogacar ed è già cosa fatta: al debutt, e quindi senza mai averla corsa, è stato un grande protagonista e nei prossimi anni può fare l’impresa e arrivare da solo. La Milano-Sanremo invece è una corsa diversa, strana, ma non è da escludere che possa riuscire a centrare il successo anche alla Classicissima”.

Al Giro d’Italia ti aspetti un duello tra Ayuso e Roglic per la vittoria finale? Chi vedi superiore?

“Mi aspetto un duello tra loro due, ma secondo me Ayuso metterà le cose in chiaro abbastanza presto. Secondo me è il favorito perché interpreta meglio le tappe che ci saranno. Vorrà dimostrare alla sua squadra che c’è e che non è solo un aiuto a Pogacar, ma che anche lui è un leader e sa vincere”.

Tutti gli altri, Tiberi compreso, li vedi un gradino sotto?

“Tiberi lo vedo inferiore, Ciccone invece è quello più maturo e già al Tour of the Alps sta prendendo le giuste misure in vista del Giro. Giulio fa bene a crederci e credo che quest’anno abbia la grande possibilità di salire sul podio”.

Dove pensi si deciderà il Giro d’Italia quest’anno?

“Sarà una lunga attesa, ma penso che nelle tappe di alta montagna, come quella di Bormio, Ayuso possa mettere le cose in chiaro. Frazioni come quella di Champoluc e Sestriere possono essere l’esame di riparazione”.

Secondo te, come mai Pogacar non ha ancora tentato la tripletta Giro-Tour-Vuelta nello stesso anno? Pensi sarebbe nelle sue corde?

“Credo che Tadej possa fare tutto ciò che si sente nel ciclismo: si diverte, va forte su ogni tipo di percorso e non ha paura di interpretare le corse. Il suo diretto rivale per i Grandi Giri, vale a dire Vingegaard, non è paragonabile a Pogacar in quanto pecca di costanza sull’intera stagione”.

Ti aspettavi di più dalla primavera di Ganna e Milan?

“Forse da Milan. Ganna ha corso bene, non gli si può recriminare niente. Jonathan è giovane, il prossimo anno sarà un altro banco di prova”.

Tu sei diventato Paolo Bettini dopo aver fatto anche la gavetta da gregario. Questo nel ciclismo di oggi non sembra più possibile: o esplodi subito o rischi di costruirti un’etichetta. Sei d’accordo?

“Questa oggi è l’essenza del ciclismo moderno. Negli anni ci hanno sempre insegnato a fare la giusta gavetta e prima di essere pronti a livello fisico bisognava crescere almeno fino ai 24-26 anni. La categoria Under 23 preparava al grande salto nel World Tour. Oggi se intorno ai 23 anni un corridore non ha ancora vinto un Grande Giro, non viene considerato dalle grandi squadre. Questo discorso però è molto più ampio e non vale solo per il ciclismo ma è l’esasperazione della vita di oggi. Non vedremo più carriere lunghe come quella di Valverde, i ragazzi di oggi sono costruiti sui numeri e sulla scienza applicata, spremendo i ragazzini sin da giovanissimi. Sono curioso di vedere come sarà il loro post carriera, dove a 28 anni saranno già nella fase di declino. Se mi piace questo ciclismo? No. Se avessi un figlio maschio da mettere in bici mi preoccuperei più di questa gestione esasperata che della situazione di pericolo sulle strade”.