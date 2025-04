Lorenzo Finn lascia il segno e vince il rinomato Giro del Belvedere

Lorenzo Finn continua a crescere e vince per dispersione il Giro del Belvedere, edizione numero 86 della classica internazionale per Under 23 andata in scena oggi lungo le strade venete. Il giovane talento della Red Bull Bora Hansgrohe Rookies è arrivato in solitaria al traguardo di Cordignano, conquistando il primo successo della stagione due giorni dopo il buon quinto posto della Liegi U23.

Il ligure classe 2006, campione del mondo juniores in carica, ha fatto la differenza nel tratto in salita più impegnativo staccando avversari di alto livello e dimostrando le sue qualità da scalatore. Finn ha preceduto all’arrivo lo sloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) e l’austriaco Marco Schrettl (Tirol KTM), che hanno completato il podio attestandosi in seconda e terza piazza a 30″ dal vincitore.

Ottime notizie dunque in prospettiva per il ciclismo italiano, che può sorridere per i progressi di un corridore molto interessante e atteso nei prossimi anni al definitivo salto di qualità per riuscire a competere anche nel World Tour con i big mondiali della disciplina. Lo scorso 12 aprile Finn aveva raccolto un incoraggiante terzo posto al Giro di Reggio Calabria tra gli élite.