Pallanuoto, la Pro Recco ospita il Sabadell nell’andata delle semifinali di Euro Cup

Tocca alla Pro Recco rappresentare l’Italia nelle semifinali dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile: nel penultimo atto della seconda competizione continentale per squadre di club, infatti, i liguri saranno opposti ai catalani del Sabadell.

I campioni d’Italia e vicecampioni d’Europa in carica affronteranno gli spagnoli, che per il secondo anno consecutivo raggiungono le semifinali di Euro Cup, ed inoltre hanno vinto l’edizione 2021-2022 della manifestazione, superando, in quell’occasione, il Telimar Palermo in finale.

Nell’altra semifinale, quella della parte alta del tabellone, invece, i croati della Mladost Zagabria se la vedranno con i serbi del Radnicki, giustizieri del Brescia nei quarti di finale, retrocessi in Euro Cup dopo la prima fase a gironi della Champions League come il Sabadell.

TABELLONE EURO CUP PALLANUOTO

Semifinali (andata 3 aprile, ritorno 24 aprile)

S1 HAVK Mladost (CRO)-SPD Radnicki (SRB)

S2 Pro Recco (ITA)-KEIO CN Sabadell (ESP)

Finale (andata 10 maggio, ritorno 24 maggio)

F1 Vincente S1-Vincente S2