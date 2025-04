Pallanuoto, quali nomi nuovi per il Settebello? I possibili convocati in vista dei Mondiali e la zavorra della squalifica

I mondiali di Singapore, manifestazione in programma dall’11 al 24 luglio, rappresentano il primo grande evento del nuovo quadriennio olimpico. La competizione iridata assume un valore storico perché sarà la prima ad essere disputata con le nuove regole già testate nelle diverse fasi di World Cup.

Il Settebello, la cui squalifica è agli sgoccioli, ha iniziato a programmare il percorso verso Los Angeles 2028 con una serie di collegiali nei quali Sandro Campagna ha esaminato minuziosamente una serie di profili di sicuro interesse per capire gli elementi già pronti alla grande vetrina internazionale e quelli con la maggior capacità di adattamento alle modifiche del gioco decise dalla World Aquatics. Il rientro, a partire dallo scorso 29 gennaio, dei reduci da Parigi conferisce una fisionomia molto più definita ad un gruppo che sarà certamente integrato dalla presenza di talenti emergenti in grado di garantire nuova linfa ad un gruppo provato da anni di battaglie.

Sembrano ormai pronti al salto in pianta stabile nel roster della nazionale assoluta Francesco Cassia e Filippo Ferrero. L’attaccante del Circolo Canottieri Ortigia, in una stagione difficile per il suo club, continua a confermarsi a suon di gol, è dotato di gran tiro e può offrire un contributo significativo in fase difensiva. Il giocatore dell’AN Brescia sta completando la sua maturazione alla corte di Sandro Bovo. L’attaccante cresciuto nel vivaio del Bogliasco vanta eccellenti doti natatorie, ottima visione di gioco, propensione a portare il contropiede e buon tiro.

Punta a recitare un ruolo da protagonista nel nuovo corso Giacomo Cannella, uno dei grandi delusi per la mancata partecipazione a Parigi. L’attaccante capitolino della Pro Recco è un bomber di razza in grado di esaltare ulteriormente le sue eccellenti doti balistiche con le nuove regole e di diventare uno dei trascinatori della squadra. La grande novità potrebbe riguardare il ruolo del mancino perché il perdurare dell’assenza dell’infortunato Gonzalo Echenique potrebbe creare lo spazio per l’inserimento di Federico Panerai, giocatore costantemente monitorato dal commissario tecnico.

La logica adottata abitualmente da Campagna lascia presagire la conferma di un blocco di una decina di uomini( Del Lungo–Di Fulvio–Bruni–Gianazza–Nicosia–Condemi–Iocchi Gratta-Velotto–Presciutti-Di Somma) con l’innesto di tre-quattro novità, sensazione rafforzata dal grande desiderio di centrare un risultato importante dopo la delusione a cinque cerchi e i sei mesi di sospensione seguiti alla clamorosa protesta nella partita con la Spagna.

Il Settebello non ha disputato fin qui alcun test ufficiale con le modifiche regolamentari entrate in vigore ad inizio anno. La squadra dovrà essere brava a colmare, nel più breve tempo possibile, il gap derivante dalla squalifica dal punto di vista della confidenza con le nuove dinamiche di gioco in partite ufficiali e con il ritmo partita. Il raduno collegiale di Napoli, previsto il common training con l’Ungheria, e l’amichevole del 9 giugno con i magiari saranno i primi passi di questo percorso.