Pallanuoto femminile, Serie A1 2025: il Bogliasco vince ed assapora la salvezza

La 17ma e penultima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile certifica il sorpasso del Bogliasco 1951 al sesto posto ai danni del Cosenza: le liguri battono la Brizz Nuoto per 9-6, staccano le acesi e scavalcano le calabresi in classifica.

Le liguri vanno così a prendersi provvisoriamente il piazzamento che vale l’accesso ai quarti di finale play-off e, dunque, la salvezza diretta, ad un solo turno dal termine. Nella corsa al passaggio diretto alle semifinali scudetto sarà invece decisivo il posticipo di mercoledì 2 aprile tra L’Ekipe Orizzonte e SIS Roma.

Tutto secondo pronostico negli altri match odierni: il Rapallo liquida il Cosenza per 20-6 e resta a +1 sulla Plebiscito Padova, che passa per 2-13 in casa della Lazio. In una gara ininfluente ai fini della classifica il Trieste, già certo del quinto posto, passa per 9-17 in casa del fanalino di coda Ancona, già aritmeticamente ultimo.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Risultati e programma 17ma giornata

Sabato 29 marzo 2025

18:00 S.S. LAZIO NUOTO – C.S. PLEBISCITO PD 2-13

18:00 AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 – BRIZZ NUOTO 9-6

18:00 VELA NUOTO ANCONA – PALLANUOTO TRIESTE 9-17

18:00 RAPALLO PALLANUOTO – SMILE COSENZA PALLANUOTO 20-6

Mercoledì 2 aprile 2025

14:30 L’EKIPE ORIZZONTE – S.I.S. ROMA Catania – Piscina Comunale di Nesima

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE* 40

SIS ROMA* 39

——————–

RAPALLO PALLANUOTO 38

CS PLEBISCITO PD 37

PALLANUOTO TRIESTE 30

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 18

——————–

COSENZA PALLANUOTO 16

BRIZZ NUOTO 15

SS LAZIO NUOTO 10

VELA NUOTO ANCONA 3

* = una partita in meno