Pallanuoto, altri verdetti in arrivo in Serie A1. Big match Savona-Brescia

La 25ma e penultima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile potrebbe emettere altri verdetti in vista della post season. Si parte con l’anticipo di venerdì sera, nel quale il Trieste ospita l’Ortigia: gli alabardati cercano un successo che consentirebbe loro di essere padroni del proprio destino nella corsa al quarto posto, essendo in vantaggio negli scontri diretti sul De Akker Team.

Tutti in contemporanea sabato pomeriggio gli altri sei incontri. Il big match è Savona-Brescia: i liguri credono ancora nella possibilità di chiudere la regular season al secondo posto e vogliono vincere per portarsi a -1 dai lombardi. La Pro Recco ospita il fanalino di coda Onda Forte e, in caso di vittoria e contemporaneo mancato successo del Brescia, andrebbe a chiudere aritmeticamente in testa la regular season.

Il De Akker Team gioca in casa dell’Olympic Roma, che più nulla ha da chiedere a questa regular season, mentre il duello che vale il vantaggio del fattore campo nei play-off per la Conference Cup si incrocia con la lotta per la salvezza diretta: la Roma Vis Nova farà visita al Quinto, mentre il Posillipo ospiterà il Telimar. Il Catania, infine, cerca contro la Florentia i punti che potrebbero essere decisivi per evitare la retrocessione diretta.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2024-2025

Programma 25ma giornata

Venerdì 4 aprile 2025

21:00 PALLANUOTO TRIESTE – C.C. ORTIGIA 1928 Trieste – Polo Natatorio “B. Bianchi” Diretta RAISport

Sabato 5 aprile 2025

15:00 TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA – DE AKKER TEAM Roma – Centro Federale Valco San Paolo

15:00 NUOTO CATANIA – R.N. FLORENTIA Catania – Piscina Comunale “F. Scuderi”

15:00 R.N. SAVONA – AN BRESCIA Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli”

15:00 PRO RECCO WATERPOLO – ONDA FORTE Sori (GE) – Piscina Comunale

15:00 C.N. POSILLIPO – TELIMAR Napoli – Piscina Comunale “F. Scandone”

15:00 IREN GENOVA QUINTO – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

Classifica dopo 24 giornate su 26

PRO RECCO WATERPOLO 70

AN BRESCIA 67

RN SAVONA 63

PALLANUOTO TRIESTE 43 (in vantaggio negli scontri diretti con il De Akker Team)

——————–

DE AKKER TEAM 43

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 37 (in vantaggio negli scontri diretti con il CN Posillipo)

CN POSILLIPO 37

C.C. ORTIGIA 1928 32

——————–

R.N. FLORENTIA 25

——————–

TELIMAR 24

IREN GENOVA QUINTO 23

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 15

NUOTO CATANIA 7

——————–

ONDA FORTE 5