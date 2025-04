Pallanuoto, Serie A1 2025: risultati e classifica della 25mama giornata. L’AN Brescia batte il Savona nel big match

Venticinquesima e penultima giornata per la regular season del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. In scena oggi sei incontri dopo l’anticipo di ieri che ha visto vincere facilmente il Trieste. In programma il big match tra le inseguitrici della Pro Recco, anche oggi avanti facilmente e sempre più prima: l’AN Brescia non sbaglia e si impone per 6-5 sull’RN Savona.

Andiamo a rivivere tutti gli incontri con i risultati e la classifica aggiornata.

25ma giornata

Venerdì 4 aprile

Pallanuoto Trieste-CC Ortigia 1928 15-10

Sabato 5 aprile

CN Posillipo-Telimar 10-10

Iren Genova Quinto-Roma Vis Nova Pallanuoto 8-5

Nuoto Catania-RN Florentia 12-12

Pro Recco Waterpolo-Onda Forte 16-9

RN Savona-AN Brescia 5-6

Training Academy Olympic Roma-De Akker Team 9-12

Classifica

PRO RECCO WATERPOLO 73

AN BRESCIA 70

RN SAVONA 63

DE AKKER TEAM 46

PALLANUOTO TRIESTE 46

CN POSILLIPO 38

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 37

C.C. ORTIGIA 1928 32

IREN GENOVA QUINTO 26

R.N. FLORENTIA 26

TELIMAR 25

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 15

NUOTO CATANIA 8

ONDA FORTE 5