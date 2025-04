Pallanuoto, World Cup femminile 2025: risultati dei quarti di finale. Setterosa eliminato

In scena a Chengdu, in Cina, le SuperFinal della World Cup di pallanuoto al femminile. In questo venerdì abbiamo visto gli incontri dedicati ai quarti di finale. Sconfitta contro la Grecia per il Setterosa che domani sfiderà il Giappone nel mini-torneo per la quinta piazza. Passano il turno anche Olanda, Spagna ed Ungheria. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni ed il programma delle semifinali.

Quarti di finale

Venerdì 18 aprile

Olanda-Giappone 24-16 (6-5, 7-5, 5-4, 6-2)

Grecia-Italia 19-14 (4-3, 8-6, 4-4, 3-1)

Spagna-Cina 15-8 (2-1, 4-2, 4-3, 5-2)

Australia-Ungheria 10-14 (2-1, 2-4, 3-5, 3-4)

Semifinali

Sabato 19 aprile

5° posto

08:00 Giappone-Italia – in diretta su Raisport HD

09:45 Cina-Australia

1° posto

12:30 Olanda-Grecia

14:15 Spagna-Ungheria