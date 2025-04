Pallamano, serie A Gold. Vincono le prime quattro in classifica. Quinto successo consecutivo del Cingoli

Turno infrasettimanale per il massimo campionato. La ventiduesima giornata della serie A Gold 2024-25 di pallamano registra le vittorie delle prime quattro della classe che continuano l’entusiasmante duello punto a punto per la conquista della prima posizione.

In apertura di giornata Cassano Magnago fa valere il fattore campo e regola la Raimond Sassari 29-21 andando via in progressione dopo il 16-13 della prima parte di gara. Nelle retrovie convincente successo interno della Publiesse Chiaravalle ai danni del Camerano, 32-24 lo score dell’incontro.

Quinta affermazione consecutiva per il Macagi Cingoli che piega 32-29 il Pressano e guadagna così tre punti dall’elevato peso specifico contro una diretta rivale per la lotta salvezza. Il Black Devils Merano supera 40-34 la Brixen Bressanone nel derby e tiene così il passo delle rivali guadagnando terreno nei confronti della formazione sarda in ottica corsa al quarto posto.

Importante colpo esterno della Sparer Eppan, gli ospiti violano 36-35 il campo del Bolzano grazie alla prepotente rimonta operata nella ripresa e griffano un’affermazione pesantissima nella corsa verso la permanenza in massima serie. Nel testa coda di giornata il Teamnetwork Albatro dilaga 36-16 in casa del Rubiera e raggiunge il Cassano Magnago in testa alla classifica. Il Conversano supera 29-26 il Fasano nel derby di Puglia e continua a tallonare da vicino il duo di testa.

La classifica aggiornata:

Cassano Magnago 35, Teamnetwork Albatro 35, Conversano 34, Alperia Black Devils 33 Raimond Sassari 31, Bolzano 25*, Brixen 24, Junior Fasano 18, Sparer Eppan 17, Macagi Cingoli 16, Publiesse Chiaravalle 16, Pressano 13, Camerano 6, Secchia Rubiera 5