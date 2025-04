Pallamano Femminile, Alfredo Rodriguez: “Per l’Italia è una grande opportunità, vogliamo competere con la Romania”

All’inizio dei Playoff di qualificazione ai Mondiali Femminili 2025 manca sempre di meno. Italia e Romania stanno avvicinandosi sempre di più al faccia a faccia che le metterà di fronte per un posto al prossimo torneo iridato.

Prima l’andata a Chieti, mercoledì 9 aprile alle ore 18.00, poi il ritorno a Bistrița, domenica 13 aprile sempre alle 18.00.

Le azzurre sono cariche, come testimoniato dalle parole del DT Alfredo Rodriguez al sito federale: “Per noi è una grande opportunità poterci misurare con una squadra top a livello europeo, perché soprattutto le giovani giocatrici che formano buona parte della squadra, hanno necessità di crescere sia a livello di allenamento che, soprattutto, nell’esperienza competitiva derivante da impegni come questo”.

Poi ha aggiunto: “La nostra preparazione si focalizzerà su due aspetti: da un lato proseguire nel progetto tecnico-tattico già delineato a ottobre, dall’altro, consapevoli di affrontare una grande squadra come la Romania, cercare di ragionare per micro-obiettivi sia individuali che collettivi. Questo può significare limitare il numero dei palloni persi, cercare una efficienza d’attacco soddisfacente, ridurre al minimo gli errori individuali in difesa. Questo e altro, ovviamente, su cui punteremo per sfruttare sotto ogni aspetto questi play-off”.

Sulla lista delle convocate, con età media molto giovane: “In questo la nostra idea è anche approfittare di ogni stage per dare possibilità a più giocatrici italiane possibili, con potenziale per giocare in Nazionale, di misurarsi con questo livello e con il contesto internazionale”.