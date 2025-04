Pallamano, serie A Gold. Continua la marcia delle prime. Colpaccio Pressano in zona salvezza

Il massimo campionato di pallamano corre veloce verso la conclusione della stagione regolare. La ventiquattresima giornata della serie A Gold 2024-25 di pallamano registra le affermazioni delle prime quattro della classe che continuano l’entusiasmante duello punto a punto per la conquista della prima posizione. In zona salvezza firma una vittoria che vale doppio il Pressano.

Il Cassano Magnago vince d’autorità tra le mura amiche e batte 37-25 lo Sparer Eppan dopo aver chiuso la prima parte di gara sul 21-12 a proprio favore. Risponde presente il Teamnetwork Albatro. I siciliani s’impongono 32-28 a Bolzano in un match nel quale gli ospiti scavano il solco decisivo nella seconda parte della contesa.

Tiene il passo del duo di testa Conversano. La formazione pugliese dilaga 30-20 sul campo della Publiesse Chiaravalle. Nella sfida di cartello, scontro diretto in zona playoff, l’Alperia Black Devils Merano esce prepotentemente alla distanza nella ripresa e piega 33-27 la resistenza del Raimond Sassari.

Non si ferma l’ottimo momento del Macagi Cingoli. Gli ospiti s’impongono di misura sul campo del Rubiera, 29-30 il punteggio finale, centrano la sesta vittoria nelle ultime sette uscite e compiono un nuovo importante passo verso la salvezza. Il Brixen vince 36-29 contro il Camerano, legittima la sua posizione in classifica e impedisce ai marchigiani di guadagnare terreno in graduatoria. Conquista un successo di capitale importanza per la lotta salvezza il Pressano. I gialloneri rimontano nella ripresa le due reti di svantaggio accumulate all’intervallo, s’impongono 29-27 con il Fasano e aumentano a nove le lunghezze di distanza dal Camerano, distacco che, ad ora gli consentirebbe di evitare i playout.

La classifica aggiornata:

Teamnetwork Albatro 39, Conversano 38, Cassano Magnago 37, Alperia Black Devils 37 Raimond Sassari 33, Brixen 28, Bolzano 26, Junior Fasano 20, Macagi Cingoli 18, Sparer Eppan 17, Pressano 16, Publiesse Chiaravalle 16, Camerano 6, Secchia Rubiera 5