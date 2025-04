Pallamano: prosegue la corsa a tre per la conquista della vetta in Serie A Gold

Torna il campionato dopo la settimana di sosta. La ventunesima giornata della serie A Gold 2024-25 di pallamano registra le vittorie delle prime tre della classe che continuano l’entusiasmante duello punto a punto per la conquista della prima posizione.

Conversano piega Bolzano 33-27 andando via in progressione, non si fa attendere la risposta di Cassano Magnago che, in trasferta, piega di misura, 28-27, il Camerano e conserva la vetta della classifica. Autorevole affermazione per il Teamnetwork Albatro. I siciliani passano 31-24 in casa del Pressano.

Turno agevole per la Raimond Sassari. La formazione sarda sfrutta il fattore campo per regolare 34-24 il Fasano e mantenere la quarta posizione a pari punti con l’Alperia Black Devils. Tra le mura amiche Merano non fa sconti e vince 30-24 sul Secchia Rubiera.

Piovono gol a grappoli tra Sparer Eppan e Macagi Cingoli. A spuntarla sono gli ospiti che conquistano l’intera posta in palio imponendosi per 34-35. Ottiene un successo importante al termine di una bella sfida punto a punto la Brixen che consolida così la sua posizione di classifica. I padroni di casa regolano 34-33 la Publiesse Chiaravalle.