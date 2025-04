Pallamano: Italia, la Romania è l’ultimo ostacolo sulla strada per i Mondiali Femminili

Il momento della verità sta per arrivare. La nazionale italiana femminile di pallamano vuole fare la storia: battere la Romania nell’ultimo round di qualificazione e staccare il pass per andare ai Mondiali 2025, così come fatto dalla rappresentativa maschile qualche mese fa.

Ci si gioca tutto in due partite: la gara d’andata a Chieti, mercoledì 9 aprile alle 18.00, e il ritorno Bistrița, domenica 13 aprile anche in quel caso alle ore 18.00. Le ragazze del dt Alfredo Rodriguez Alvarez dovranno superarsi, perché le rumene guidate da Florentin Pera – che pur non stanno attraversando un grandissimo momento della loro storia – hanno comunque abitudine ed esperienza a certi livelli.

Il portiere Daciana Hosu e la fresca ala Mihaela Miha sono i riferimenti di una formazione che si poggia principalmente sulle giocatrici del Dunărea Brăila e del Vâlcea. L’Italia dal canto suo è pronta al tutto per tutto: dopo aver superato Lussemburgo e Bulgaria, le azzurre cercano l’impresa per provare a lanciare la pallamano italiano, a tutto tondo, in una nuova era.