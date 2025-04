Ordine d’arrivo Freccia Vallone 2025: Pogacar vince di forza sul Muro di Huy, Evenepoel giù dal podio

Tadej Pogacar ha vinto la Freccia Vallone 2025, prestigiosa classica belga che precede l’attesissima Liegi-Bastogne-Liegi in programma domenica 27 aprile. A decidere la corsa è stato come sempre il micidiale Muro di Huy: ultimi 1.300 metri in salita al 9,6% di pendenza medie con punte del 19% per giungere sul traguardo. Il fuoriclasse sloveno ha cambiato il passo di forza sulle prime rampe e ha fatto letteralmente il vuoto al termine di una giornata sotto la pioggia.

Il Campione del Mondo ha messo la propria firma dopo la caduta alla Parigi-Roubaix e la seconda piazza alla Amstel Gold Race, ottenendo un successo perentorio per distacco con cui lanciarsi verso la Doyenne. Il capitano della UAE Emirates-XRG ha tagliato la linea del traguardo con addirittura dieci secondi sul francese Kevin Vauquelin e 12” sul britannico Thomas Pidcock.

Il belga Remco Evenepoel era l’altro grande favorito della vigilia, ma non aveva più carburante sul Muro di Huy: dopo la vittoria alla Freccia del Brabante e la terza piazza alla Classica della Birra, il Campione Olimpico non è riuscito a essere protagonista nel momento topico e ha chiuso in nona posizione. Di seguito l’ordine d’arrivo della Freccia Vallone 2025.

ORDINE D’ARRIVO FRECCIA VALLONE 2025

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 400 225 4:50:15

2 VAUQUELIN Kévin Arkéa – B&B Hotels 320 150 0:10

3 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 260 110 0:12

4 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 220 90 0:13

5 HEALY Ben EF Education – EasyPost 180 80 ,,

6 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 140 70 0:16

7 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 120 60 ,,

8 NYS Thibau Lidl – Trek 100 50 ,,

9 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 80 46 ,,

10 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 68 42 0:19

11 MARTIN Guillaume Groupama – FDJ 56 38 0:23

12 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 48 34 0:26

13 CHRISTEN Jan UAE Team Emirates – XRG 40 30 0:30

14 BLACKMORE Joseph Israel – Premier Tech 32 26 0:32

15 MCNULTY Brandon UAE Team Emirates – XRG 28 22 ,,

16 FORMOLO Davide Movistar Team 24 20 ,,

17 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers 24 18 ,,

18 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 24 17 0:36

19 TULETT Ben Team Visma | Lease a Bike 24 16 0:39

20 LAURANCE Axel INEOS Grenadiers 24 15 ,,

21 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 16 14 0:40

22 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team 16 13 ,,

23 SCARONI Christian XDS Astana Team 16 12 0:45

24 BARRÉ Louis Intermarché – Wanty 16 11 0:49

25 NORDHAGEN Jørgen Team Visma | Lease a Bike 16 10 0:52

26 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 16 9 0:57

27 HOLTER Ådne Uno-X Mobility 16 8 1:02

28 VELASCO Simone XDS Astana Team 16 7 1:18

29 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 16 6 ,,

30 GLIVAR Gal Alpecin – Deceuninck 16 5 1:21

31 GARCÍA PIERNA Raúl Arkéa – B&B Hotels 8 5 1:22

32 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 8 5 ,,

33 CAMPRUBÍ Marcel Q36.5 Pro Cycling Team 8 5 ,,

34 RYAN Archie EF Education – EasyPost 8 5 1:25

35 PACHER Quentin Groupama – FDJ 8 5 1:29

36 GENIETS Kevin Groupama – FDJ 8 5 ,,

37 O’CONNOR Ben Team Jayco AlUla 8 5 ,,

38 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 8 5 ,,

39 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 8 5 1:34

40 VERSTRYNGE Emiel Alpecin – Deceuninck 8 5 ,,

41 VAN EETVELT Lennert Lotto 8 5 1:35

42 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 8 5 ,,

43 VAN GILS Maxim Red Bull – BORA – hansgrohe 8 5 ,,

44 JUNGELS Bob INEOS Grenadiers 8 5 ,,

45 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 8 5 1:43

46 ARANBURU Alex Cofidis 8 5 1:49

47 MARTÍNEZ Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 8 5 ,,

48 GEENS Jonas Team Flanders – Baloise 8 5 1:55

49 HIRSCHI Marc Tudor Pro Cycling Team 8 5 2:01

50 GUERREIRO Ruben Movistar Team 8 5 2:09

51 LABROSSE Jordan Decathlon AG2R La Mondiale Team 4 5 ,,

52 VADER Milan Q36.5 Pro Cycling Team 4 5 2:13

53 OLIVEIRA Nelson Movistar Team 4 5 2:20

54 BARGUIL Warren Team Picnic PostNL 4 5 2:23

55 ADRIÀ Roger Red Bull – BORA – hansgrohe 4 5 2:26

56 GODON Dorian Decathlon AG2R La Mondiale Team 2 5 2:33

57 BILBAO Pello Bahrain – Victorious 2 5 ,,

58 DVERSNES Fredrik Uno-X Mobility 2 5 2:47

59 MONIQUET Sylvain Cofidis 2 5 ,,

60 VOISARD Yannis Tudor Pro Cycling Team 2 5 ,,

61 THOMPSON Reuben Lotto 5 ,,

62 CAVAGNA Rémi Groupama – FDJ 5 ,,

63 VAN HEMELEN Vincent Team Flanders – Baloise 5 ,,

64 KOERDT Bjorn Team Picnic PostNL 5 2:51

65 VERMOOTE Jelle Wagner Bazin WB 5 2:58

66 HATHERLY Alan Team Jayco AlUla 5 3:01

67 GREGAARD Jonas Lotto 5 3:10

68 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 5 3:12

69 LØLAND Sakarias Koller Uno-X Mobility 5 ,,

70 ROULAND Louis Arkéa – B&B Hotels 5 3:22

71 HESSMANN Michel Movistar Team 5 3:26

72 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility 5 3:28

73 LIVYNS Arjen Lotto 5 ,,

74 LEONARD Michael INEOS Grenadiers 5 ,,

75 SWEENY Harry EF Education – EasyPost 5 3:53

76 DONOVAN Mark Q36.5 Pro Cycling Team 5 4:06

77 BONNEU Kamiel Intermarché – Wanty 5 4:26

78 ULISSI Diego XDS Astana Team 5 ,,

79 MOSCON Gianni Red Bull – BORA – hansgrohe 5 4:33

80 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates – XRG 5 4:38

81 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates – XRG 5 ,,

82 MOLARD Rudy Groupama – FDJ 5 4:51

83 SCOTSON Callum Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 4:59

84 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 5 5:15

85 VERVAEKE Louis Soudal Quick-Step 5 5:26

86 FOLDAGER Anders Team Jayco AlUla 5 5:31

87 BENNETT George Israel – Premier Tech 5 7:46

88 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 5 ,,

89 LECERF Junior Soudal Quick-Step 5 8:19

90 KUYPERS Gerben Intermarché – Wanty 5 8:36

91 MARTINEZ Guillermo Juan Team Picnic PostNL 5 8:43

92 CHRISTEN Fabio Q36.5 Pro Cycling Team 5 11:28

93 GRAAT Tijmen Team Visma | Lease a Bike 5 ,,

94 KONRAD Patrick Lidl – Trek 5 ,,

95 MEENS Johan Wagner Bazin WB 5 ,,

96 VAN HAUTEGEM Leander Wagner Bazin WB 5 ,,

97 WEISS Fabian Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

98 BAUDIN Alex EF Education – EasyPost 5 ,,

99 COMBAUD Romain Team Picnic PostNL 5 ,,

100 BAGIOLI Andrea Lidl – Trek 5 ,,

101 CURRIE Logan Lotto 5 11:37

102 CLYNHENS Toon Team Flanders – Baloise 5 ,,

103 SEPÚLVEDA Eduardo Lotto 5 11:45

104 WILKSCH Hannes Tudor Pro Cycling Team 5 11:55

105 PAASSCHENS Mathijs Bahrain – Victorious 5 12:08

106 SHMIDT Artem INEOS Grenadiers 5 16:08