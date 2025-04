Ordine d’arrivo Amstel Gold Race 2025: Skjelmose batte Evenepoel e Pogacar in volata!

Tadej Pogacar ha acceso la Amstel Gold Race quando mancavano 42,5 chilometri al traguardo ed è andato via in solitaria, dopo aver vinto il Giro delle Fiandre ed essere caduto alla Parigi-Roubaix mentre era nel pieno del duello con l’olandese Mathieu van der Poel. Il fuoriclasse sloveno ha guadagnato di forza una trentina di secondi di vantaggio sul gruppetto dei più immediati inseguitori e sembrava essere lanciato verso il successo, ma dietro due impavidi non hanno mollato.

Il belga Remco Evenepoel, tornato in gara venerdì scorso dopo un brutto infortunio e prontamente capace di vincere la Freccia del Brabante, ha recuperato secondo dopo secondo insieme al coriaceo danese Mattia Skjelmose, rientrando sul Campione del Mondo quando mancavano otto chilometri al traguardo. Il neonato terzetto non si è dato cambi particolarmente regolare e il plotone all’inseguimento, attardato di una cinquantina di secondi, ha cercato di recuperare senza però riuscirci.

Tutto si è deciso sul Cauberg, inserito nuovamente del finale dopo che negli ultimi anni era stato spostato in un altro tratto del percorso. Il muro simbolo della ribattezzata Classica della Birra, corsa nella domenica di Pasqua a precedere la Liegi-Bastogne-Liegi (ultima Monumento di questa primavera).

I tre si sono marcati nel tratto più duro e si sono presentati insieme all’ultimo chilometro. Evenepoel ha lanciato la volata in testa, Pogacar lo ha affiancato, ma alle loro spalle è spuntato Skjelmose e ha beffato i due duellanti al photo-finish in maniera sorprendente. Il belga Wout van Aert si è imposto nella volata per il quarto posto. Di seguito l’ordine d’arrivo della Amstel Gold Race 2025.

ORDINE ARRIVO AMSTEL GOLD RACE 2025

1 SKJELMOSE Mattias Lidl – Trek 500 225 5:49:58

2 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates – XRG 400 150 ,,

3 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 325 110 ,,

4 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 275 90 0:34

5 MATTHEWS Michael Team Jayco AlUla 225 80 ,,

6 HIRSCHI Marc Tudor Pro Cycling Team 175 70 ,,

7 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 150 60 ,,

8 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 125 50 ,,

9 PIDCOCK Thomas Q36.5 Pro Cycling Team 100 46 ,,

10 HEALY Ben EF Education – EasyPost 85 42 ,,