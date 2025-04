Amstel Gold Race 2025 in tv sulla RAI o solo su Discovery? Programma, canali esatti, streaming

Gli appassionati di ciclismo potranno gustarsi la Amstel Gold Race nella giornata di Pasqua: domenica 20 aprile andrà in scena la ribattezzata Classica della Birra, classica nei Paesi Bassi che si colloca in calendario tra la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi. L’evento potrà però essere seguito soltanto da chi ha sottoscritto un abbonamento: la corsa non sarà infatti trasmessa in diretta tv sui canali Rai, proprio come è successo per il Giro delle Fiandre un paio di settimane fa.

La Ronde non aveva goduto della copertura in chiaro, generando parecchio malumore tra gli amanti del pedale, che resteranno a digiuno anche in questo giorno di festa. La Amstel Gold Race potrà essere seguita soltanto in diretta tv su Eurosport 1, oppure in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. Il collegamento inizierà alle ore 14.35 per seguire le fasi calde della gara, che dovrebbe vivere sull’attesissimo duello tra lo sloveno Tadej Pogacar e il belga Remco Evenepoel.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Amstel Gold Race 2025. Garantita la diretta live testuale su OA Sport per non perdersi nemmeno un attimo di questo tradizionale appuntamento che tornerà a concludersi sul Cauberg regalando grandissimo spettacolo.

CALENDARIO AMSTEL GOLD RACE 2025

Domenica 20 aprile

Ore 10.43 Amstel Gold Race – Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 14.35

PROGRAMMA AMSTEL GOLD RACE 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.35, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.35, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.