Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 16 aprile, programma, streaming, campioni in gara

Oggi, mercoledì 16 aprile, penultima giornata dei campionati italiani di nuoto 2025. Nella vasca lunga di Riccione saranno assegnati i titoli tricolori e i tempi ottenuti saranno funzionali alla conquista del pass per i Mondiali a Singapore di quest’estate.

Un day-4 in cui i fari saranno puntati principalmente su Sara Curtis. La 18enne piemontese ieri ha illuminato la scena con una prestazione sublime nei 100 stile libero. La giovane azzurra, allenata da Thomas Maggiora, ha migliorato lo storico record nazionale di Federica Pellegrini e portato il limite italiano sulla distanza a 53.01. Un crono davvero notevole.

Vedremo se l’azzurra sarà in grado di spingersi oltre nei 50 sl in cui sarà impegnata, essendo una specialità nella quale la sua espressione di potenza in acqua è ancor più naturale. Curtis avrà grandi motivazioni. Le stesse di Carlos D’Ambrosio che nei 200 stile libero è tra i grandi attesi di questo penultimo giorno di gare.

La copertura televisiva della quarta e penultima giornata di gare a Riccione sarà garantita da RaiSport HD in diretta televisiva, ma solo delle finali. In streaming sarà attivo per la sessione pomeridiana RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2025 OGGI IN TV

MERCOLEDÌ 16 APRILE– MATTINO 10.00 / 12.00

10.00 Batterie 6 100m farfalla uomini

10.12 Batterie 6 100m dorso donne

10.29 Batterie 5 200m dorso uomini

10.46 Batterie 5 200m farfalla donne

11.02 Batterie 7 200m rana uomini

11.25 Batterie 7 50m stile libero donne

11.35 Batterie 9 200m stile libero uomini

MERCOLEDÌ 16 APRILE – POMERIGGIO 17.30 / 20.00

Ore 17.30 – Finale Juniores 100m farfalla uomini

Ore 17.34 – Finale Juniores 100m dorso donne

Ore 17.38 – Finale Juniores 200m dorso uomini

Ore 17.42 – Finale Juniores 200m farfalla donne

Ore 17.47 – Finale Juniores 200m rana uomini

Ore 17.52 – Finale Juniores 50m stile libero donne

Ore 17.55 – Finale Juniores 200m stile libero uomini

Ore 18.00 – Finale B/A 100m farfalla uomini

Ore 18.09 – Finale B/A 100m dorso donne

Ore 18.18 – Finale B/A 200m dorso uomini

Ore 18.30 – PREMIAZIONE 100m Farfalla Uomini

Ore 18.33 – PREMIAZIONE 100m Dorso Donne

Ore 18.38 – Finale B/A 200m farfalla donne

Ore 18.47 – Finale B/A 200m rana uomini

Ore 18.58 – PREMIAZIONE 200m Dorso Uomini

Ore 19.01 – PREMIAZIONE 200m Farfalla Donne

Ore 19.05 – Finale B/A 50m stile libero donne

Ore 19.11 – Finale B/A 200m stile libero uomini

Ore 19.23 – PREMIAZIONE 200m Rana Uomini

Ore 19.26 – PREMIAZIONE 50m Stile Libero Donne

Ore 19.29 – PREMIAZIONE 200m Stile Libero Uomini

Ore 19.35 – Serie 2 4x200m stile libero donne

Ore 19.57 – PREMIAZIONE 4x200m Stile Libero Donne

AZZURRI DI RILIEVO IN GARA

10.00 Batterie 6 100m farfalla uomini – Federico Burdisso, Alberto Razzetti

10.12 Batterie 6 100m dorso donne – Giulia D’Innocenzo, Erika Gaetani

10.29 Batterie 5 200m dorso uomini – Christian Bacico, Lorenzo Mora

10.46 Batterie 5 200m farfalla donne – Paola Borrelli

11.02 Batterie 7 200m rana uomini – Alessandro Fusco, Christian Mantegazza

11.25 Batterie 7 50m stile libero donne – Sara Curtis

11.35 Batterie 9 200m stile libero uomini – Carlos D’Ambrosio

PROGRAMMA CAMPIONATI ITALIANI NUOTO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport (solo per la sessione pomeridiana)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per la sessione pomeridiana)

Diretta testuale: OA Sport