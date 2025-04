Novara-Conegliano oggi in tv, A1 volley femminile 2025: orario gara-4, programma, streaming

Oggi mercoledì 9 aprile (ore 20.30) si gioca Novara-Conegliano, gara-4 della semifinale dei playoff scudetto di volley femminile. La corazzata veneta conduce la serie al meglio delle cinque partite (2-1) ed è dunque a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo da disputare contro Milano. Le Campionesse d’Italia proveranno a imporsi in trasferta per chiudere i conti e proseguire nella difesa del tricolore, mentre le piemontesi sognano il grande colpaccio tra le mura amiche.

Una decina di giorni fa le ragazze di coach Lorenzo Bernardi sono riuscite a interrompere l’imbattibilità delle Pantere dopo cinquanta vittorie consecutive, firmando un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico del PalaIgor, e proveranno a ripetersi in questa occasione in modo da trascinare il confronto alla bella di spareggio. L’Imoco ha inscenato una prova di forza in gara-3 dopo aver perso il set d’apertura, ma si ripartirà da zero e tutto può succedere.

Daniele Santarelli si affiderà alla bomber Isabelle Haak, alla palleggiatrice Joanna Wolosz, alle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, alle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, al libero Monica De Gennaro. Lorenzo Bernardi risponderà con le attaccanti Tatiana Tolok, Lina Alsmeier, Mayu Ishikawa sotto la guida di Francesca Bosio, con Maja Aleksic e Sara Bonifacio al centro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Conegliano, gara-4 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Mercoledì 9 aprile

Ore 20.30 Semifinale playoff scudetto, gara-4: Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA NOVARA-CONEGLIANO VOLLEY: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.