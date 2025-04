NBA, i risultati della notte (10 aprile): sorridono Lakers e Clippers, si fermano i Celtics

Si conclude la notte NBA che ha proposto ben 10 partite. La postseason si avvicina e le squadre alzano il loro livello cercando di assicurarsi un posto nei playoff. Nel primo match gli Orlando Magic (40-40) battono 96-76 i Boston Celtics (59-21), già certi dei playoff. I Magic ottengono la quarta vittoria consecutiva e rimangono pienamente nella finestra play in.

Vittoria esterna per i Philadelphia 76ers (24-56) che sconfiggono 103-122 i Washington Wizards (17-63) in una partita inutile per entrambe. I 76ers rialzano la testa dopo 12 sconfitte consecutive grazie ad un Jeff Dowtin autore di 30 punti. Per i Wizards, fanalino di coda ad Est, arriva il 63esimo ko. Altro blitz esterno quello dei Los Angeles Lakers (49-31) che superano 97-112 i Dallas Mavericks (38-42) dell’ex Luka Doncic. Lo sloveno chiude la partita con 45 punti messi a referto e costringe la sua ex squadra a soffrire ancora per ottenere il posto nel play-in.

Agevole successo per i Toronto Raptors (30-50) che schiacciano 126-96 Charlotte Hornets (19-61), ormai senza più nessun obiettivo. Toronto ottiene la seconda vittoria consecutiva ma l’obiettivo postseason rimane lontano. Vittoria anche per i Chicago Bulls (37-43) che battono 119-111 i Miami Heat (36-44) nello scontro valevole per il play-in. I 30 punti di Tyler Herro non evitano la sconfitta per Miami che rimane in classifica alle spalle dei Bulls. L’overtime tra Utah Jazz (17-63) e Portland Trail Blazers (35-45) ha premiato la squadra in casa che dopo 9 sconfitte di fila rialza la testa rifilando 133 punti ai Blazers.

Sorpresi nella notte i Golden State Warriors (47-33) battuti in casa 111-114 dai San Antonio Spurs (33-47). Gli Spurs concludono un ultimo quarto da 38 punti abbattendo la concorrenza di Stephen Curry e Jimmy Butler, autori rispettivamente di 30 e 28 punti. Nonostante la sconfitta Golden State rimane in lizza per l’ultimo posto nei playoff ad Ovest. Infermabili gli Oklahoma City Thunder che battono 112-125 i Phoenix Suns. I Thunder rimangono nettamente in testa ad Ovest mentre i Suns non riescono più a vincere.

Vittoria esterna anche per i Denver Nuggets (48-32) che superano i Sacramento Kings (39-41) 116-124. I Kings si fermano dopo tre vittorie consecutive nonostante i 27 punti ed 11 assist di Zach LaVine mentre i Nuggets, reduci da un clamoroso cambio allenatore, continuano il loro avvicinamento ai playoff. Nell’ultimo match della nottata va registrato il successo dei Los Angeles Clippers (48-32) che battono 134-117 gli Houston Rockets (52-28). La sesta vittoria consecutiva consente alla squadra di James Harden, oggi decisivo con 35 punti, di entrare nella finestra playoff.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Orlando Magic-Boston Celtics 96-76

Washington Wizards-Philadelphia 76ers 103-122

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 97-112

Toronto Raptors-Charlotte Hornets 126-96

Chicago Bulls-Miami Heat 119-111

Utah Jazz-Portland Trail Blazers 133-126

Golden State Warriors-San Antonio Spurs 111-114

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder 112-125

Sacramento Kings-Denver Nuggets 116-124

Los Angeles Clippers-Houston Rockets 134-117