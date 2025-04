Basket: Tortona thriller, ma Tenerife vince gara-1 dei quarti di Champions League all’overtime

Una lotta insana, una rimonta inattesa, poi un finale thriller, il supplementare e alla fine l’amarezza della sconfitta. La Laguna Tenerife batte Bertram Tortona per 93-89 al supplementare in gara-1 dei quarti di finale di Champions League 2024-2025, in una notte che di normale ha poco e nulla. Per quanto riguarda i padroni di casa 26 di un Marcelinho Huertas che, a 41 anni, ancora spiega pallacanestro, ma anche 18 di Giorgi Shermadini, che non è da meno per esperienza. In casa Tortona 16 di un Tommaso Baldasso quasi decisivo nell’ultimo quarto, nonché 17 di Kyle Weems.

Primo quarto che parte col brivido al contrario per Tortona, perché Tenerife spinge subito sull’acceleratore ed in tre minuti e mezzo arriva il 13-0 con Shermadini, Doornekamp e Huertas, tre ex di lusso del campionato italiano, protagonisti. Weems sblocca la Bertram dalla lunetta, e dopo sei minuti è Vital a realizzare dal campo. Nel frattempo, però, è 19-4, un risultato che non è tanto dissimile dal 23-10 della prima sirena, che arriva più che altro in virtù di un ottimo Weems.

Gli ospiti vengono colpiti ancora da un incontenibile Huertas, ma sul 29-13 non mollano: Severini segna e fa segnare (nello specifico Kamagate), ed è così che i bianconeri iniziano a ricucire lo strappo. Dal 32-16 si arriva al 34-30 con i due lunghi che vengono aiutati da Baldasso (tre liberi) e Vital (tripla). Huertas rimette in moto La Laguna, ma il divario rimane bassissimo e all’intervallo è 40-36.

Si riparte con Weems che colpisce da tre e porta Tortona sul -1, prima della schiacciata di Scrubb del +3 Tenerife. A questo punto è punto a punto, anche se i padroni di casa riescono sempre a mantenere un leggero vantaggio, un po’ meno leggero quando Abromaitis viene lasciato libero sulla rimessa per il 54-47, fatto che fa infuriare De Raffaele, portandolo al timeout. Alla fine dei conti il terzo periodo finisce 57-51.

Il tanto sospirato pareggio per la Bertram arriva nelle fasi iniziali dell’ultimo quarto: dall’antisportivo non confermato contro Kramer (gli arbitri ci ripensano al video) si passa alla tripla di Baldasso e al 3/3 di Gorham intervallati da una magia di Huertas che significano 61-61 a 8’14” dalla fine. Shermadini e Abromaitis afondano, Baldasso riaggancia e, col fallo, sorpassa, trovando poi la tripla del +4. Kramer risponde per il -1, ma di nuovo il torinese e Severini (da tre) spingono un’ormai incontenibile Bertram. Dalla lunetta e poi da palla persa Huertas e Shermadini pareggiano a quota 74, ma Weems e Vital spingono ancora per il +4 ospite. Abromaitis non ci sta e, a -41″, piazza la tripla: sbaglia Gorham, che però riprende il suo stesso rimbalzo, sbaglia, poi nella lotta Kamagate commette fallo su Doornekamp e si fa fischiare anche tecnico. Huertas e poi il canadese realizzano i liberi dell’80-78. Denegri raccoglie il fallo di Huertas: liberi a segno, 80-80. Shermadini sbaglia, overtime.

Abromaitis colpisce dall’arco dopo un minuto, e il vantaggio sostanzialmente rimane lì abbastanza a lungo. Tortona resta comunque in scia con i liberi di Gorham, e contro il 2+1 ancora di Abromaitis dell’88-84 risponde con la tripla di Vital del -1. Potrebbe anche esserci il +1, ma succede di tutto: Doornekamp stoppa l’appoggio di Vital da rubata di Weems, Kramer fa fallo in attacco, poi Baldasso perde palla e Biligha fa fallo su Huertas, che fa 2/2: 90-87. Finita? No, Weems colpisce (quasi) dall’arco e accorcia, con Tortona che ha ormai fuori per falli Kamagate e Biligha e Tenerife Kramer. Huertas torna in lunetta e fa 2/2, Baldasso ci riprova da tre, ma stavolta sbaglia: c’è fallo su Abromaitis che fa 1/2 e chiude la questione sul 93-89.

LA LAGUNA TENERIFE-BERTRAM DERTHONA TORTONA 93-89

TENERIFE – Kramer* 9, Kostadinov 4, Fernandez, Fitipaldo 2, Huertas* 26, Scrubb* 8, Costa, Sastre ne, Badji ne, Shermadini* 19, Abromaitis 17, Doornekamp* 8. All. Vidorreta

TORTONA – Zerini ne, Vital* 12, Kuhse*, Gorham* 11, Candi, Denegri 9, Baldasso 16, Kamagate* 12, Biligha 6, Severini 6, Josovic ne, Weems* 17. All. De Raffaele