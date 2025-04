Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari va in semifinale. Brixia conquista la salvezza

Serata da sentenze nel massimo campionato italiano femminile di basket, con in programma gara-3 della serie playoff tra Tortona e San Martino di Lupari, mentre per i playout sono scese in campo Dinamo Sassari e Brixia Brescia per gara-2 della prima serie salvezza. Ecco come è andata.

Iniziamo con la lotta per non retrocedere, dove le sarde erano obbligate a vincere per portare la serie a gara-3 e non essere obbligate a sfidare l’Alpo per salvarsi. Per Brescia, invece, l’occasione fuori casa di chiudere il discorso e la stagione salvandosi. Parte meglio Tortona, che nella prima metà del primo quarto fa la partita, tocca il +5, ma nella seconda parte del primo periodo si fa prima rimontare e poi superare da Brescia che va al primo stop sul +5. Ma, ancora una volta, sono le padrone di casa a partire meglio e ricucire il gap a inizio secondo quarto e si lotta punto a punto, andando al riposo con la Brixia avanti 38-40.

Non si spezza l’equilibrio nei primi minuti della ripresa, con le due squadre che rispondono colpo a colpo e si va all’ultimo stop in perfetta parità. A inizio ultimo quarto è Sassari a provare ad allungare nel punteggio e allungare la serie, ma subito risponde Brescia e squadre che tornano ad alternarsi nei vantaggi. A chiudere la questione, a 2’ dalla sirena, sono le triple di Johnson e Bongiorno che fanno volare Brixia a +7. Non reagisce Sassari e la Brixia Brescia vince 73-82, salvandosi e condannando Sassari a giocarsi la salvezza con l’Alpo.

In serata, invece, sfida da dentro o fuori senza appello per Tortona e San Martino di Lupari, appaiate con una vittoria a testa nella serie che valeva l’accesso in semifinale, dove ad aspettare la vincente c’era Schio. Primo quarto in grande equilibrio, con le due formazioni che non riescono a prendere un vantaggio sull’avversaria. Nel secondo quarto, però, è Tortona a tentare un allungo, ma San Martino di Lupari ritorna sotto, con un elastico che porta le padrone di casa al riposo sul 40-36.

Il buon avvio di ripresa di San Martino di Lupari vale l’ennesimo contro sorpasso e l’ennesimo tentativo di allungo con un parziale di 2-12 nei primi 4 minuti di gioco. Quarto da punteggio molto basso per entrambe le squadre, con le ospiti che dopo lo sprint iniziale si bloccano e Tortona che recupera con un contro parziale e si va all’ultimo stop sul 51-53 per le ospiti. Ultimi 10 minuti per decidere tutto, quindi. E il primo strappo è firmato San Martino di Lupari che va sul +7, ma Tortona prova a resistere, anche se le ospiti controllano il vantaggio. E, così, è San Martino di Lupari a vincere 72-82 e conquistare l’accesso alle semifinali del campionato.