NBA 2026, i risultati della notte (25 maggio): San Antonio domina gara-4 e pareggia la serie con OKC

Tutto in parità nella finale della Western Conference. I San Antonio Spurs dominano gara-4 e pareggiano la serie con gli Oklahoma City Thunder. Un Victor Wembanyama travolgente trascina la sua squadra ad un comodo successo per 103-82 ed ora la sfida torna nuovamente in casa di OKC per un quinto atto che può davvero essere decisivo all’interno della serie. Palla a due nella notte italiana tra martedì e mercoledì.

San Antonio prende il largo fin dal primo quarto e poi il copione della partita rimane sempre lo stesso. Gli Spurs alzano un muro difensivo, mentre OKC non riesce davvero a fare canestro, finendo per vivere la seconda peggior serata offensiva nella loro storia ai playoff. Spurs avanti di dodici all’intervallo e che poi aumentano ulteriormente il vantaggio nel terzo quarto, con l’ultimo che è pura accademia e nel quale anche tanti titolari possono tirare il fiato.

Victor Wembanyama è impressionante ed è il dominatore assoluto di questa gara-4. Il francese conclude con 33 punti, 8 rimbalzi e 5 assist. In doppia cifra per gli Spurs vanno anche Stephon Castle (13), Devin Vassell (13) e De’Aaron Fox, che conclude con una doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi.

Serata da dimenticare per OKC, che chiude addirittura con il 33% dal campo. L’attacco dei Thunder si blocca completamente (30/91) ed il migliore è comunque Shai Gilgeous-Alexander con 19 punti e anche 7 assist. In doppia cifra anche Isaiah Hartenstein (12) e Chet Holmgren (10), mentre dalla panchina questa volta non arriva nessun contributo importante.