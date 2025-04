NASCAR, Cindric vince a Talladega in volata su Preece

Austin Cindric vince per 22 millesimi a Talladega la decima sfida della NASCAR Cup Series 2025. L’americano del Team Penske #22 si impone con Ford per la terza volta in carriera beffando in volata la Mustang #60 RFK Racing di Ryan Preece. L’ex campione della NASCAR Xfinity Series e della Daytona 500 torna a festeggiare, non accadeva dall’estate dello scorso anno.

La prima parte della ‘Jack Link’s 500’ ha visto Zane Smith (Front Row Motorsports Ford #38) tenere per qualche giro il primato prima di cedere il testimone a Carson Hocevar (Spire Motorsports Chevrolet #77). Il primo vero colpo di scena è arrivato in occasione del primo pit stop in regime di green flag in seguito ad un incidente che ha prematuramente tolto dai giochi due nomi importanti come Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6) e Ryan Blaney (Team Penske Ford #12).

I due ex campioni sono stati traditi dall’ingresso della pit road dalle auto lente in approccio alla linea di ingresso ai box. Keselowski ha colpito Blaney, il campione 2012 non ha potuto evitare l’ex compagno di squadra dopo aver subito una spinta da Kyle Busch (RCR Chevrolet #8).

Kyle Larson ha primeggiato nella Stage 1, la Chevrolet Camaro #5 Hendrick Motorsports ha avuto la meglio pochi minuti dopo un impatto che ha escluso Christopher Bell. Il #20 di Joe Gibbs Racing Toyota è uscito dai giochi troppo preso, out dopo una spinta obiettivamente esagerata da parte di Chris Buescher (RFK Racing Ford #17).

Toyota ha in ogni caso tentato di controllare la corsa a più riprese, non a caso la Stage 2 è stata siglata dalla Camry #23 di Bubba Wallace (23XI Racing). L’americano si è imposto su Joey Logano (Team Penske Ford #22) nel secondo ed ultimo ‘traguardo volante’ di una delle prove più imprevedibili dell’anno.

Il marchio giapponese ha tentato nuovamente di controllare la scena, ma l’ultima sosta ai box in regime di green flag a meno di 20 giri dalla fine ha modificato le carte in tavola. Ryan Preece (RFK Racing Ford #60) ha iniziato a lottare per il primato contro Austin Cindric (Team Penske #2), le due auto hanno percorso side-by-side gli ultimi 5 passaggi rispettivamente ‘spinte’ dalla Chevy #24 Hendrick Motorsports di William Byron e dall’auto del già citato Larson.

Il finale ha premiato Cindric che ha vinto per 22 millesimi in volata sfruttando alla perfezione la scia di alcuni doppiati e la linea interna dell’ovale. Preece ha chiuso secondo davanti a Larson, Byron, Logano, Noah Gragson (Front Row Motorsports Ford #4) e Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9).

Settimana prossima si torna in un catino da 1 miglio e mezzo in Texas.

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES TALLADEGA

2 RUN Austin Cindric Frd 188 48.553 197.228 48.553 197.228 5

60 RUN Ryan Preece Frd 188 0.022 0.022 48.611 196.992 48.611 196.992 6

5 RUN Kyle Larson Chv 188 0.056 0.034 48.550 197.24 48.550 197.24 8

24 RUN William Byron Chv 188 0.080 0.024 48.602 197.029 48.602 197.029 8

22 RUN Joey Logano Frd 188 0.131 0.051 48.561 197.195 48.561 197.195 6

4 RUN Noah Gragson Frd 188 0.170 0.039 48.516 197.378 48.516 197.378 7

9 RUN Chase Elliott Chv 188 0.220 0.050 48.507 197.415 48.507 197.415 7

77 RUN Carson Hocevar Chv 188 0.227 0.007 48.432 197.721 48.432 197.721 8

48 RUN Alex Bowman Chv 188 0.249 0.022 48.693 196.661 48.693 196.661 7

23 RUN Bubba Wallace Tyt 188 0.333 0.084 48.294 198.286 48.294 198.286 6

99 RUN Daniel Suarez Chv 188 0.341 0.008 48.530 197.321 48.530 197.321 7

3 RUN Austin Dillon Chv 188 0.390 0.049 48.339 198.101 48.339 198.101 8

71 RUN Michael McDowell Chv 188 0.415 0.025 48.533 197.309 47.896 199.933 8

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 188 0.423 0.008 48.558 197.207 48.558 197.207 7

41 RUN Cole Custer Frd 188 0.477 0.054 48.530 197.321 48.530 197.321 6

45 RUN Tyler Reddick Tyt 188 0.495 0.018 48.121 198.998 48.121 198.998 6

19 RUN Chase Briscoe Tyt 188 0.527 0.032 48.562 197.191 48.562 197.191 10

34 RUN Todd Gilliland Frd 188 0.550 0.023 48.421 197.765 48.421 197.765 9

54 RUN Ty Gibbs Tyt 188 0.647 0.097 48.381 197.929 48.381 197.929 7

43 RUN Erik Jones Tyt 188 1.255 0.608 48.700 196.632 48.700 196.