MX2: Kay de Wolf si prende le qualifiche del GP della Svizzera, quarto Adamo

Sul circuito di Frauenfeld si sono appena concluse le qualifiche della categoria MX2. In vista del Gran Premio della Svizzera, con le due gare che si correranno lunedì 21 aprile, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Kay de Wolf che, dopo il primo posto della prova libera, ottiene la prima posizione anche nelle qualifiche. Il leader del campionato ha concluso la prova con il crono di 24:19.016.

Seconda posizione per il tedesco Simon Langenfelder che, con la sua KTM, chiude i 14 giri con un distacco di 01.798. Terza piazza ottenuta da Liam Everts a 3 secondi dal leader. Quarta posizione per Andrea Adamo che è riuscito a recuperare dopo una caduta. La sessione era partita con Valerio Lata (Honda) in testa ma il pilota azzurro ha commesso un errore che lo ha fatto slittare fino al sesto posto finale.

Kay de Wolf sembra il favorito per le due gare in programma lunedì ma gli italiani hanno dimostrato di essere molto competitivi. Andrea Adamo e Valerio Lata hanno voluto alzare il ritmo nella seconda parte della qualifica incappando in banali errori ma potrebbero, già in gara-1, ambire ad un podio. L’appuntamento per la prima gara è lunedì 21 aprile alle ore 13.15.

CLASSIFICA QUALIFICHE MX2 GP SVIZZERA 2025

Di seguito i primi 10 piloti in classifica.

1 1 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 24:19.016 0.000 51.816 10

2 27 LÄNGENFELDER, Simon GER DMSB Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:20.814 1.798 51.752 9

3 26 EVERTS, Liam BEL FMB Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 24:22.068 3.052 51.708 8

4 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 24:23.479 4.463 51.658 7

5 9 BENISTANT, Thibault FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory Yamaha 24:32.527 13.511 51.340 6

6 18 LATA, Valerio ITA FMI Honda HRC Honda 24:33.445 14.429 51.308 5

7 8 MC LELLAN, Camden RSA KNMV MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING Triumph 24:34.005 14.989 51.289 4

8 51 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 24:35.488 16.472 51.237 3

9 73 ZANCHI, Ferruccio ITA FMI Honda HRC Honda 24:37.700 18.684 51.161 2

10 172 VALK, Cas NED KNMV Van Venrooy KTM Racing KTM 24:39.252 20.236 51.107 1