Musetti trova la bestia nera Tsitsipas a Montecarlo: i precedenti sono da brividi

Lorenzo Musetti dunque domani proverà a conquistare la sua prima semifinale in un Masters1000. Oggi, il carrarino ha sconfitto nel derby a Montecarlo Matteo Berrettini, sciorinando la miglior prestazione del 2025 in fatto di solidità e consistenza. 6-3 6-3 lo score in favore di Lorenzo che però sarà chiamato domani a sfatare nei quarti di finale del torneo del Principato un vero e proprio tabù.

Si parla di Stefanos Tsitsipas. Il tennista greco, tre volte vittorioso su questi campi, non ha mai perso negli scontri diretti con Musetti. Sono stati cinque gli incroci con il toscano e mai, come detto, l’ellenico ha conosciuto la sconfitta, riuscendo sempre a spuntarla in ogni circostanza.

Da dire che l’ultima partita tra l’italiano e Tsitsipas è un po’ datata nel tempo, in quanto si parla degli Internazionali d’Italia del 2023, quando negli ottavi a Roma Stefanos la spuntò col punteggio di 7-5 7-5. Lorenzo ne ha parlato in conferenza stampa e ha detto chiaramente di sentirsi più maturo rispetto all’ultima sfida contro l’ellenico. Basterà questo status per invertire la tendenza?

Di sicuro il greco ha vissuto un momento molto oscuro nel 2024, protrattosi anche nelle prime settimane del 2025. Tuttavia, la vittoria a Dubai ha ridato al nativo di Atene un po’ di fiducia nel suo tennis e su una superficie dove si è sempre trovato particolarmente bene, ricordando la finale al Roland Garros del 2021 (persa contro Novak Djkovic), sa come elevare il proprio gioco.

PRECEDENTI MUSETTI-TSITSIPAS (0-5)

8‑May‑2023 Rome Masters Clay R16 19 5 (5)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (18)Musetti 7-5 7-5

17‑Apr‑2023 Barcelona Clay SF 20 5 (2)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (9)Musetti 6-4 5-7 6-3

23‑May‑2022 Roland Garros Clay R128 66 4 (4)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. Musetti 5-7 4-6 6-2 6-3 6-2

17‑May‑2021 Lyon Clay SF 88 5 (2)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (Alt)Musetti 4-6 6-3 6-0

15‑Mar‑2021 Acapulco Hard SF 120 5 (1)Stefanos Tsitsipas [GRE] d. (Q)Musetti 6-1 6-3