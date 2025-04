ATP Montecarlo 2025, Musetti vince il derby e affronterà Tsitsipas. C’è Fils per Alcaraz, fuori Ruud e Draper

Si sono delineati i quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Tra i primi otto nel Principato ci sarà Lorenzo Musetti, che ha superato nel derby azzurro Matteo Berrettini con un duplice 6-3. Un’ottima prestazione quella del toscano, che ritorna tra i quarti in questo torneo due anni dopo l’ultima apparizione. Dall’altra parte un Berrettini un po’ bloccato dalla tensione e che potrebbe anche aver risentito della maratona con Zverev. Per Musetti ora una super sfida, anche molto affascinante sul piano tecnico, contro Stefanos Tsitsipas, vincitore tre volte di questo torneo e campione in carica. Il greco ha dominato il portoghese Nuno Borges con un doppio 6-1 in appena un’ora e otto minuti di gioco.

Tutto facile per Carlos Alcaraz, che non ha avuto problemi contro il tedesco Daniel Altmaier. Lo spagnolo si è imposto con un facile 6-3 6-1 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. Il numero tre del mondo affronterà ora il francese Arthur Fils, che ha superato in due set il russo Andrey Rublev per 6-2 6-3. Sicuramente un bel test per Alcaraz, che arrivava nel Principato con qualche dubbio dopo le sconfitte patite tra Indian Wells e Miami.

Nella parte bassa del tabellone, quella dove è presente Alcaraz, escono di scena sia Casper Ruud sia Jack Draper, rispettivamente la testa di serie numero quattro e cinque. Il norvegese è stato sconfitto a sorpresa dall’australiano Alexei Popyrin in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 7-5 dopo quasi tre ore e dopo aver avuto anche due match point in suo favore ed essere stato avanti anche di un break nel terzo set. Partita tiratissima anche quella che ha visto Draper uscire di scena contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che ha superato il campione di Indian Wells in tre set per 6-3 6-7 6-4 dopo due ore e quarantotto minuti di gioco.

Dominio assoluto di Alex de Minaur nel proprio ottavo di finale contro Daniil Medvedev. L’australiano ha spazzato via il russo con un perentorio doppio 6-2 e nei quarti se la vedrà con il bulgaro Grigor Dimitrov, che ha superato il cileno Alejandro Tabilo, giustiziere nel turno precedente di Novak Djokovic, in tre set per 6-3 3-6 6-2

RISULTATI ATP MONTECARLO 2025 (10 APRILE)

Davidovich Fokina (Esp) b. Draper (Gbr) 6-3 6-7 6-4

Fils (Fra) b. Rublev (Rus) 6-2 6-3

Popyrin (Aus) b. Ruud (Nor) 6-4 3-6 7-5

Alcaraz (Esp) b. Altmaier (Ger) 6-3 6-1

Musetti (Ita) b. Berrettini (Ita) 6-3 6-3

De Minaur (Aus) b. Medvedev (Rus) 6-2 6-2

Tsitsipas (Gre) b. Borges (Por) 6-1 6-1

Dimitrov (Bul) b. Tabilo (Cil) 6-3 3-6 6-2