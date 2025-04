Musetti può gioire: “Ho avuto un problema al piede all’inizio. Orgoglioso, è stata durissima”

Lorenzo Musetti piange di gioia dopo la vittoria nei quarti di finale del Masters1000 di Montecarlo contro Stefanos Tsitsipas. Una partita che si presentava problematica per il carrarino, che mai aveva sconfitto nei cinque precedenti il tennista greco. Il colpo al piede nei primi scambi era parso un cattivo presagio, finendo per condizionare il rendimento della frazione, vinta 6-1 da Tsitsipas.

Fortunatamente, il Musetti di quest’anno è uno che non si arrende e col suo tennis è riuscito a rimanere aggrappato e far sua la partita in rimonta sul punteggio di 6-3 6-4. “È stato un match durissimo, prima di oggi non l’avevo mai battuto, poi lui ha vinto 3 volte questo torneo. Sono riuscito ad alzare il mio livello durante il match, sono felice e orgoglioso di quest’affermazione“, ha raccontato a caldo Lorenzo.

“Durante il primo punto dell’incontro ho sentito qualcosa al piede, quindi ho deciso di chiamare il dottore per farmi controllare e all’inizio probabilmente sono stato un po’ condizionato da questa cosa: non stavo interpretando la partita nel modo in cui era stata preparata, poi ci sono riuscito“, ha raccontato.

“Sono riuscito a portarla a casa con tanto supporto sia da parte del mio team, sia da parte del pubblico. Ringrazio anche gli spettatori che mi seguono da casa, specie coloro che mi sostengono anche quando le cose non vanno al meglio. Sono felice di avere tanta gente che mi segue, appuntamento a domani!“, ha concluso Musetti. Domani ci sarà da affrontare l’australiano Alex de Minaur e il sogno di raggiungere la finale del Principato potrebbe concretizzarsi.