A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro gara GP Spagna 2025

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP si terrà nel primo pomeriggio di domenica 27 aprile. La gara della classe regina, la quinta del Motomondiale 2025, sarà preceduta da quelle della Moto3 e della Moto2. Va sottolineato come, per la prima volta in questa stagione, si correrà in Europa. Gli orari, saranno, dunque canonici.

Nel 2024, in MotoGP vinse Francesco Bagnaia (Ducati) davanti a Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Fu una gara splendida, poiché Pecco ed El Trueno de Cervera (oggi compagni di squadra) si scornarono in un duello rusticano. La competizione fu peraltro teatro di una delle rare cadute di Jorge Martin, costretto a incassare uno “zero”.

La pista di Jerez è vecchio stile. Concepita negli anni ’80, seppur ammodernata è rimasta fedele al suo lay-out originario. Misura 4.423 metri ed è composta da 13 pieghe. Si gira in senso orario. I punti più spettacolari sono la prima staccata, la curva 6 (posta al termine di un altro rettilineo) e il tornantino che riporta i piloti verso il traguardo.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 27 aprile

Ore 14.00 Moto3, Gara a Jerez (ESP) – Differita in chiaro.

Ore 15.15 Moto2, Gara a Jereez (ESP) – Differita in chiaro.

Ore 17.00 MotoGP, Gara a Jerez (ESP) – Differita in chiaro.

GUIDA TV COMPLETA GP SPAGNA 2025 OGGI

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) proporrà gratuitamente, ma in differita, le gare di MotoGP, Moto2 e Moto3.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà integralmente in diretta tutte le gare di Jerez de la Frontera. Il canale generalista Sky Sport Uno (201) avrà a sua volta modo di garantire la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento spagnolo potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e attraverso il servizio streaming on demand NOW. Inoltre sarà possibile vedere TV8 anche tramite il sito internet TV8.it.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Spagna, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

LE GARE IN DIRETTA SU SKY

Domenica 27 aprile (italiani)

Ore 09.40-09.50 MotoGP , Warm Up ad Austin (USA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 11.00 Moto3, Gara a Jerez (SPA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 12.15 Moto2, Gara a Jerez (SPA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

Ore 14.00 MotoGP, Gara a Jerez (SPA) – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208) *

* Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda