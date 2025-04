MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2025: orari warm-up e gara, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, domenica 27 aprile, andrà in scena il GP di Spagna, quinto round del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera assisteremo a una gara decisamente interessante in cui c’è un favorito d’obbligo. Il suo nome è Marc Marquez.

Lo spagnolo ha letteralmente dominato la Sprint Race, facendo vedere quanto già si era evidenziato nei precedenti un week end: un’affinità incredibile con la Ducati GP25. Un’affermazione molto speciale per Marc, su una pista dove nel 2020 vi fu il suo grave incidente, che ne ha condizionato non poco la carriera.

Francesco Bagnaia è chiamato a una reazione, ma non sarà facile anche perché non ci sarà solo da considerare Marc, ma anche il fratello Alex Marquez in sella alla Ducati Gresini. Un affare di famiglia, in altre parole, e Pecco spera di avere delle risposte diverse.

La domenica del GP di Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la copertura in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 27 aprile

Ore 09.40-09.50 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 11.00 Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 12.15 Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 14.00 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

PROGRAMMA GP QATAR 2025: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta tv della domenica del GP di Jerez de la Frontera. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) offrirà in differita le tre gare in programma, ma non il warm-up.

Diretta streaming: L’appuntamento spagnolo della domenica potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la differita delle gare sul sito internet TV8.it.

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Ore 14.05 Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 15.20 Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 17.00 MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro