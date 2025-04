MotoGP, Marc Marquez: “Peccato per quanto accaduto ad Austin, a Lusail abbiamo un ottimo potenziale”

Marc Marquez andrà a caccia di un riscatto nel GP del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Lusail, l’iberico dovrà dimenticare l’errore di Austin, quando comandava con agio la gara davanti a Francesco Bagnaia, dopo aver fatto proprie nel week end in Texas la pole-position e la Sprint Race.

Una caduta nella zona dello Snake costata non poco in termini di punti in classifica, visto che il margine di vantaggio su Pecco si è ridotto a 11 lunghezze e la vetta della graduatoria iridata è occupata dal fratello Alex (Ducati Gresini), con un punto di vantaggio.

“Chiudere un week end, praticamente perfetto fino a quel momento, con una caduta non è una cosa che lascia sempre un po’ d’amaro in bocca. Un peccato, è stata una frazione di secondo e dobbiamo tornare subito al lavoro e continuare a rimanere concentrati. Abbiamo un ottimo potenziale, su questo tracciato la Ducati è sempre stata competitiva e possiamo fare bene“, le parole di Marc (fonte: sito ufficiale Ducati).