MotoGP, Marc Marquez pronto alla nona sinfonia. ‘Pecco’ Bagnaia vuole provare l’acuto

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP 2025 comincerà alle ore 14:00 di domenica 27 aprile. Troppo facile trovare il titolo per la giornata odierna. “Marc Marquez vuole suonare la nona sinfonia”. D’altronde, fra Sprint e GP, quest’anno il trentaduenne iberico ha già conquistato 8 successi. Ieri, nella gara dimezzata, è arrivata l’ottava tacca.

Chi può provare a opporsi al predominio di El Trueno de Cervera? I nomi sono tre e vengono citati in ordine non solo alfabetico. Si parte da Francesco Bagnaia, che è forse l’unico in grado di battere il catalano contando esclusivamente sulle proprie forze. Pecco ha chiuso terzo nella Sprint, ma sappiamo come la domenica sappia sempre alzare il proprio livello rispetto al sabato.

Il ventottenne piemontese ha un ottimo rapporto con Jerez de la Frontera. Qui sarebbe arrivato il primo podio della carriera se nel luglio 2020 il motore della sua Ducati non fosse andato arrosto. Qui viene da 3 vittorie consecutive e nessuno, da quando questo tracciato è stato edificato, ha mai saputo spingersi a 4. Riuscirci, rappresenterebbe un conseguimento senza precedenti e darebbe una scossa a un Mondiale sin qui anestetizzato.

C’è poi il Silver Surfer, Alex Marquez. Se il fratello Marc ha vinto otto volte su nove, lui è giunto otto volte secondo! Gli è sempre mancato qualcosa per primeggiare, ma restando sempre al vertice arriverà anche il suo momento, anche solo per una questione legata alla legge delle probabilità!

Infine, c’è Fabio Quartararo, autore di una abbacinante pole position. Ieri il francese ha provato a dare filo da torcere a Marquez, ma ha esagerato ed è finito a terra. Yamaha non vale Ducati, è palese. Però El Diablo ha un gran talento e sicuramente vorrà uscire dal dimenticatoio in cui è finito, cercando di rendere dura la vita a MM93. Per quanto? Si spera più di un giro, in maniera tale da regalarci un GP frizzante.