MotoGP, GP Spagna 2025: le pagelle della Sprint. Marquez sembra giocare, Bagnaia annaspa

Si è da poco conclusa la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, quinto appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Jerez Marc Marquez si è dimostrato ancora una volta imbattibile nelle gare del sabato, conquistando la quinta vittoria consecutiva in una Sprint Race ed eguagliando la striscia di Jorge Martin nel 2023. Alex Marquez, con la sua Ducati del team Gresini, si deve nuovamente accontentare di un secondo posto, a 1 secondo dal fratello.

Francesco Bagnaia chiude la sua gara sul podio a circa 3 secondi dal suo compagno di squadra, da inizio stagione irraggiungibile. Quarta posizione per un ottimo Franco Morbidelli (VR46 Racing Team) con un distacco dalla testa di 3.720. Fabio Quartararo, partito dalla prima casella con la sua Yamaha, dopo pochi giri ha dovuto abbandonare il sogno della vittoria a causa di una caduta nell’ultimo settore.

PAGELLE SPRINT RACE GP SPAGNA 2025 MOTOGP

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 10: un vero e proprio assolo quello del fuoriclasse spagnolo nelle Sprint Race del Mondiale, con cinque vittorie in cinque gare disputate, dimostrando tutta la sua forza e la sua superiorità. A Jerez, per la prima volta, l’otto volte campione iridato non è partito dalla pole position in una gara del sabato, ma questo non ha modificato il risultato finale; ennesima vittoria e allungo nel Mondiale. La caduta di Quartararo ha spalancato le porte all’iberico che, come sempre, ha condotto la gara con una naturalezza incredibile, dando l’impressione di poter vincere anche senza particolari difficoltà.

ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini) 8: non si può chiedere di più della seconda posizione ad Alex Marquez che, in questa stagione, non è mai riuscito a scavalcare il fratello. Lo spagnolo è riuscito a superare in partenza Pecco Bagnaia ed ha nuovamente provato a raggiungere la prima posizione, blindata in scioltezza da Marc Marquez. Il distacco farebbe pensare ad un possibile duello tra fratelli ma Marc è sempre rimasto in controllo della gara mentre Alex ha cercato il tutto per tutto per raggiungerlo. Il centauro del Team Gresini continua ad inanellare podi utili per la classifica piloti dove attualmente si trova in seconda posizione.

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) 5.5: prestazione anonima di Bagnaia che viene sorpassato in partenza da Alex Marquez, ritrovandosi in quarta posizione dopo poche curve. È solo grazie alla caduta di Quartararo che il centauro italiano riesce a centrare il podio, al termine di una gara impalpabile. Quasi mai favorito per il successo finale questa stagione, il bi-campione del mondo MotoGP continua la sua stagione opaca, rimanendo in secondo piano rispetto alla star della Ducati e del paddock Marc Marquez.

FRANCO MORBIDELLI (VR46 Racing Team) 7: ennesima ottima prestazione di questa stagione per Franco Morbidelli che, dopo il podio del Qatar, conferma l’ottimo feeling con la moto. Il centauro azzurro è ormai diventato una certezza nelle zone limitrofe del podio ed è attualmente al quarto posto della classifica piloti, con 84 punti collezionati. Domani cercherà nuovamente di entrare nella top 3, scattando dalla quinta casella.