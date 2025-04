MotoGP, Marco Bezzecchi: “Il nuovo forcellone funziona bene, la moto è più stabile”

Marco Bezzecchi ha completato ben 96 giri a Jerez de la Frontera in occasione della giornata di test collettivi ufficiali della MotoGP all’indomani del Gran Premio di Spagna 2025. Il romagnolo dell’Aprilia, in assenza dell’infortunato Jorge Martin, si deve prendere la responsabilità di guidare lo sviluppo della RS-GP e quest’oggi ha provato un nuovo forcellone introdotto dalla casa di Noale per avere maggiore stabilità.

“È stata una buona mattinata. La pista è incredibile, perché è molto gommata. Abbiamo provato il forcellone, che è andato piuttosto bene. Pomeriggio invece proverò qualcosa a livello aerodinamico e credo che sarà interessante. Il forcellone è in carbonio e l’obiettivo è quello di cercare di migliorare la stabilità, che è l’aspetto su cui stiamo lavorando fin dall’inizio della stagione“, il commento del Bez durante la pausa pranzo (fonte: Motorsport.com).

Sulla possibilità di utilizzarlo sin da subito anche in gara: “Non lo so, ovviamente per queste cose bisogna sempre provare tutto al meglio e cercare di analizzare i dati, che quello è sempre compito degli ingegneri e sono sicuro che lo faranno nel miglior modo possibile. Bisogna raccogliere più informazioni possibili e poi farsi un’idea a casa”

Bezzecchi ha poi parlato anche delle sue problematiche sul giro secco: “Oggi sicuramente i tempi vengono, ma sono un po’ particolari perché la pista fa paura, è nera come il carbone. Sicuramente però ci si può lavorare e lo stiamo già facendo“.