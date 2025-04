MotoGP, Jorge Martin verso il rientro in Qatar: “Finire la gara sarebbe già una vittoria”

Jorge Martin si presenterà a Lusail questo weekend per provare a fare il suo debutto stagionale in occasione del Gran Premio del Qatar, dopo aver saltato quasi tutti i test invernali e le prime tre tappe del Mondiale MotoGP 2025. Il campione iridato in carica, operatosi lo scorso 25 febbraio dopo aver riportato con un incidente in allenamento una frattura complessa del radio e dello scafoide della mano sinistra, e una frattura calcaneare omolaterale, ha seguito un intenso percorso di riabilitazione per tornare a competere il prima possibile in buone condizioni.

Dopo aver annunciato sui social la sua intenzione di gareggiare in Qatar, Martinator ha fatto il punto della situazione tramite il sito ufficiale della casa di Noale: “Ho tanta voglia di tornare in pista e sono felice di poter almeno provare a correre in Qatar. L’obiettivo sarà iniziare a costruire un po’ di fiducia con la RS-GP25 e cominciare a girare. Non so come sarà la mia condizione fisica, sicuramente non al 100%“.

Martin è molto cauto a proposito delle sue possibili ambizioni in quel di Lusail: “Proveremo a fare del nostro meglio e a crescere piano piano. Fisicamente non sono nemmeno sicuro di riuscire a finire una gara, ma se ci riusciremo, sarà una vittoria perché vorrà dire che sto iniziando a riprendermi. Dobbiamo fare un passo alla volta per cercare di tornare al nostro livello appena possibile“.

Ambizioni importanti per il suo compagno di squadra Marco Bezzecchi: “La pista del Qatar è bellissima e mi è sempre piaciuta molto, correre di notte ha sempre un gran fascino. Questo fine settimana sarà sicuramente importante per cercare di fare dei miglioramenti nelle aree di difficoltà che abbiamo individuato nelle gare precedenti. Continueremo a lavorare duramente per cercare di ottenere il massimo“.