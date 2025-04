MotoGP, i precedenti di Marc Marquez nel GP del Qatar. Solo 2 vittorie in carriera, l’ultima nel 2014!

Siamo pronti per vivere l’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Lusail vivremo un nuovo capitolo della super-sfida tra i fratelli Marquez e Pecco Bagnaia con il titolo sempre più sullo sfondo. Grande attesa, ovviamente, per Marc Marquez, reduce dalla improvvida caduta di Austin quando stava per andare a chiudere il sesto successo di fila in questo campionato. Il Cabroncito, tuttavia, non ha ottenuto risultati clamorosi sulla pista qatariota, una di quelle in cui ha vinto di meno nel corso della sua carriera. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti del pilota spagnolo a Lusail.

I PRECEDENTI DI MARC MARQUEZ NEL GP DEL QATAR

2009 – L’esordio ufficiale di Marc Marquez sul tracciato di Lusail è dato 2009 con una caduta al terzo giro della gara di Moto3 vinta da Andrea Iannone davanti a Julian Simon e Sandro Cortese.

2010 – Seconda volta del Cabroncito in Qatar e subito un podio in 125. Successo per Nico Terol con Efren Vazquez secondo a 2.3 e terzo proprio il nativo di Cervera a 2.4.

2011 – Marc Marquez sale di categoria e, in Moto2, centra una caduta nel corso del quarto giro nella gara vinta da Stefan Bradl davanti ad Andrea Iannone e Thomas Luthi.

2012 – Arriva il primo successo dello spagnolo sul tracciato di Lusail. Vittoria per appena 61 millesimi su Andrea Iannone, quindi completa il podio Pol Espargarò a 1.4.

2013 – Il numero 93 sale in MotoGP e si piazza subito sul podio qatariota. Successo per Jorge Lorenzo con ben 5.9 su Valentino Rossi, quindi terzo Marc Marquez a 6.2.

2014 – Secondo anno nella classe regina e prima vittoria per Marc Marquez a Lusail. Successo con appena 259 millesimi su Valentino Rossi, quindi terrzo Dani Pedrosa a 3.3.

2015 – Partenza di stagione non facile per lo spagnolo che non va oltre la quinta posizione a 7.0 da Valentino Rossi che apre una tripletta italiana davanti a Andrea Dovizioso e Andrea Iannone.

2016 – Arriva un podio per il catalano che si ferma a 2.2 da Jorge Lorenzo che precede Andrea Dovizioso che si piazza in seconda posizione a 2.0.

2017 – Ancora una prova non scintillante per lo spagnolo che si ferma ai piedi del podio a 6.7 da Maverick Vinales che vince con 461 millesimi su Andrea Dovizioso e 1.9 su Valentino Rossi.

2018 – Torna sul podio Marc Marquez con un secondo posto a soli 27 millesimi da Andrea Dovizioso, mentre completa il podio Valentino Rossi a 797 millesimi.

2019 – Di nuovo secondo posto per un soffio (+0.023) per lo spagnolo che chiude alle spalle del solito Andrea Dovizioso. Completa il podio Cal Crutchlow a 320 millesimi.

2020 – Gara cancellata

2021 – Assente per infortunio

2022 – Marc Marquez torna a Lusail e si ferma in quinta posizione a 4.0 da Enea Bastianini che vince davanti a Brad Binder e Pol Espargarò.

2023 – Crisi nera per la Honda e lo spagnolo non va oltre una misera undicesima posizione nella Sprint Race a 9.5 da Jorge Martin che precede Fabio Di Giannantonio e Luca Marini. Nella gara domenicale, ancora una volta, è 11° a 16.9 da Fabio Di Giannantonio che vince davanti a Pecco Bagnaia e Luca Marini.

2024 – Nell’ultima edizione il Cabroncito è quinto a 1.8 da Jorge Martin nella Sprint Race, mentre nella gara lunga è quarto a 3.4 da Pecco Bagnaia che vince davanti a Brad Binder e Jorge Martin.